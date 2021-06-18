Общество

«ТНС энерго Пенза» обновило мобильное приложение

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Клиентам, использующим приложение «ТНС энерго», стала доступна новая функция. Теперь они могут включить и настроить уведомления с напоминанием о передаче показаний индивидуального прибора учета электроэнергии.

Напоминания активируются в разделе «Настройки». Для показа уведомления можно выбрать любые удобные дату и время. Сообщение будет отображаться в указанные день и час в виде push-уведомления на экране мобильного устройства. По клику на push-уведомление клиент сможет сразу перейти на экран передачи показаний в мобильном приложении.

Сейчас функция доступна на устройствах с операционной системой Аndroid, позже она появится и на iOS-устройствах.

Приложение «ТНС энерго» для мобильных устройств обеспечивает дистанционный доступ клиентов ко всем услугам компании:

- передаче показаний прибора учета;

- оплате счетов без комиссии;

- скачиванию квитанций, в том числе за предыдущие месяцы;

- управлению лицевыми счетами по всем своим объектам;

- контролю переданных показаний и произведенных платежей.

При возникновении вопросов пользователи также могут направить со своего смартфона обращение в «ТНС энерго Пенза» и оперативно получить ответ от специалистов компании.

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