«ТНС энерго Пенза» обновило мобильное приложение

Клиентам, использующим приложение «ТНС энерго», стала доступна новая функция. Теперь они могут включить и настроить уведомления с напоминанием о передаче показаний индивидуального прибора учета электроэнергии.
Напоминания активируются в разделе «Настройки». Для показа уведомления можно выбрать любые удобные дату и время. Сообщение будет отображаться в указанные день и час в виде push-уведомления на экране мобильного устройства. По клику на push-уведомление клиент сможет сразу перейти на экран передачи показаний в мобильном приложении.
Сейчас функция доступна на устройствах с операционной системой Аndroid, позже она появится и на iOS-устройствах.
Приложение «ТНС энерго» для мобильных устройств обеспечивает дистанционный доступ клиентов ко всем услугам компании:
- передаче показаний прибора учета;
- оплате счетов без комиссии;
- скачиванию квитанций, в том числе за предыдущие месяцы;
- управлению лицевыми счетами по всем своим объектам;
- контролю переданных показаний и произведенных платежей.
При возникновении вопросов пользователи также могут направить со своего смартфона обращение в «ТНС энерго Пенза» и оперативно получить ответ от специалистов компании.