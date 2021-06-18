Холдинг «Термодом» делает жизнь клиентов удобнее

18.06.2021 | 17:27

Современный мир технологичен. Еще 20 лет назад «Миша (Света, Сережа), выходи!» под окнами было обычным явлением. Сегодня достаточно набрать номер или написать сообщение.

И это нормально: мир меняется, а вместе с ним - и мы. Холдинг «Термодом» идет в ногу со временем и делает жизнь своих клиентов удобнее.

Он создал бесплатную единую карту Города Спутника. Карта работает как ключ от домофона, пропуск в детский сад и школу.

С ее помощью можно сэкономить. Скидка по карте жителя Спутника действует, например, в кинотеатре «Суворовский», медцентре «Эскулап», кафе «Мелисса Бриз», магазинах «Спектр-Строй», «Светоцентр», «ЮСТ», «Дива Керамика», в сети аптек «Фармация» и многих других компаниях.

Разработано мобильное приложение «Термодом-сервис». Оно полезно и жителям Спутника, и тем, кто только выбирает квартиру.

«Термодом-сервис» для покупателей – это:

- информация обо всех проектах холдинга;

- новости о ходе строительства жилых комплексов;

- подбор квартир (понравившиеся можно добавить в «Избранное»);

- функция «Закажи обратный звонок».

Когда человек покупает квартиру и регистрируется в приложении, то получает доступ к расширенному функционалу.

Он может:

- оплачивать коммунальные услуги быстро, просто и надежно;

- следить за потреблением ресурсов и расходами через историю счетов с детализацией услуг;

- отправлять диспетчеру заявку на ремонт онлайн с фотоматериалами и отслеживать статус обращения;

- устраивать собрания собственников и узнавать об их проведении;

- оперативно узнавать последние новости Города Спутника;

- размещать объявления.

Для удобства можно скачать приложение «Термодом-Сервис» в App Store или Google Play: app.domyland.ru/termodom. Офис выдачи единой карты Города Спутника - на Прибрежном бульваре, 3.