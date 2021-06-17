На проспекте Победы в Пензе организуют реверсивное движение

17.06.2021 | 10:31

В Пензе на проспекте Победы из-за капитального ремонта теплосетей временно изменится схема дорожного движения.

С 23 по 30 июня организуют реверсивное движение транспорта в направлении микрорайона Арбеково от памятника Победы до остановки «Магазин «Василек». На проспекте от остановки «Магазин «Буратино» до остановки «Памятник Победы» полностью перекроют одну половину дороги по направлению в центр города.

Как только ремонт на проезжей части будет завершен, специалисты продолжат работы вне дороги - в пешеходной зоне.

«Эта мера необходима для выполнения следующего этапа реконструкции магистральных сетей. За эту неделю подрядной организации предстоит выполнить большой объем работ по замене изношенного трубопровода. Соблюдение графика строго нами контролируется. Мы приносим извинения за доставленные неудобства и просим автомобилистов учитывать этот момент при планировании маршрута», - отметил главный инженер-технический директор Пензенских тепловых сетей Василий Журавлев.

Капитальный ремонт на данном участке проспекта Победы стартовал в середине мая и продлится до 31 июля. За это время специалисты заменят трубопровод диаметром 400 мм протяженностью 386 метров.

Компания «Т Плюс» вложила в реконструкцию более 25 млн рублей.