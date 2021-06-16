Общество

«Территория жизни» - крупнейший застройщик области по рейтингу ЕРЗ

Печать

По данным обновленного рейтинга единого ресурса застройщиков, группа компаний «Территория жизни» занимает первое место в регионе по объемам текущего строительства.

По показателям среди всех регионов России «Территория жизни» находится в топ-100 застройщиков страны. Выйти на такой уровень и подтверждать лидирующие позиции - непростая задача. Достичь подобных результатов и покорять новые вершины компании помогает слаженная работа всего коллектива.

Единый ресурс застройщиков - уникальный проект, реализуемый при поддержке Национального объединения застройщиков жилья. Он включает в себя полную базу данных компаний, занимающихся возведением жилья в Российской Федерации.

«Территория жизни» реализует проекты комплексного освоения территории, возводя целые мини-города с развитой инфраструктурой. Один из них - ЖК «Лугометрия» - уникальный проект для пензенского региона, самодостаточный «город в городе».

Совсем недавно «Лугометрию» высоко оценили на общероссийском конкурсе Urban Awards. ЖК стал одним из пяти финалистов в номинации «Самый инвестиционно привлекательный проект».

Подробную информацию о работе группы компаний «Территория жизни» можно получить на сайте территорияжизни.рф и по телефону +7(8412) 203-000. Сведения о рейтинге размещены на сайте Единого ресурса застройщиков.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте