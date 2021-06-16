«Территория жизни» - крупнейший застройщик области по рейтингу ЕРЗ

16.06.2021 | 17:30

По данным обновленного рейтинга единого ресурса застройщиков, группа компаний «Территория жизни» занимает первое место в регионе по объемам текущего строительства.

По показателям среди всех регионов России «Территория жизни» находится в топ-100 застройщиков страны. Выйти на такой уровень и подтверждать лидирующие позиции - непростая задача. Достичь подобных результатов и покорять новые вершины компании помогает слаженная работа всего коллектива.

Единый ресурс застройщиков - уникальный проект, реализуемый при поддержке Национального объединения застройщиков жилья. Он включает в себя полную базу данных компаний, занимающихся возведением жилья в Российской Федерации.

«Территория жизни» реализует проекты комплексного освоения территории, возводя целые мини-города с развитой инфраструктурой. Один из них - ЖК «Лугометрия» - уникальный проект для пензенского региона, самодостаточный «город в городе».

Совсем недавно «Лугометрию» высоко оценили на общероссийском конкурсе Urban Awards. ЖК стал одним из пяти финалистов в номинации «Самый инвестиционно привлекательный проект».

Подробную информацию о работе группы компаний «Территория жизни» можно получить на сайте территорияжизни.рф и по телефону +7(8412) 203-000. Сведения о рейтинге размещены на сайте Единого ресурса застройщиков.