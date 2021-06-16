Опубликована схема движения маршруток в Пензе 20 июня

16.06.2021 | 09:16

В воскресенье, 20 июня, с 7:00 до 19:00 в Пензе будет изменена схема движения ряда маршруток. Как пояснили в пресс-службе администрации города, это связано с проведением чемпионата России по велоспорту.

Маршрутки № 1 и 9м от улицы Лермонтова направятся по улицам Куйбышева, Тамбовской, Ново-Тамбовской, Вишневой, Кижеватова, Окружной, Мира и далее в обратном направлении.

Маршрутки № 5 и 29 от улицы Кирова поедут по Карла Маркса, Советской, Лермонтова, Кирова и обратно.

Маршрутки № 1т от улицы Пушкина будут двигаться по Кулакова, Суворова, Плеханова, Октябрьской, Володарского, Суворова, Кулакова, Пушкина и далее по маршруту.

Маршрутки № 30 от улицы Окружной направятся по Калинина, Свердлова и далее по маршруту в обоих направлениях.

Маршрутки № 33 от улицы Пушкина поедут по Кулакова, Суворова, Володарского и далее по маршруту в обоих направлениях.

Маршрутки № 39 от улицы Пушкина отправятся по Кулакова, Суворова, Володарского, Максима Горького, Кирова, Лермонтова, Куйбышева, Тамбовской и далее по маршруту в обоих направлениях.

Маршрутки № 63 от улицы Пушкина будут следовать по Кулакова, Суворова, Плеханова, Октябрьской, Володарского, Бакунина и далее по маршруту в обоих направлениях.

Маршрутки № 68 от улицы Лермонтова поедут по Куйбышева, Тамбовской и далее по маршруту в обоих направлениях.

Маршрутки № 75 от улицы Лермонтова будут двигаться по Куйбышева, Тамбовской, Водопьянова и далее по маршруту в обратном направлении.

Маршрутки № 77 от улицы Окружной направятся по Кижеватова, Вишневой, Ново-Тамбовской, Тамбовской, Куйбышева, Лермонтова и далее по маршруту.

Маршрутки № 93 от улицы Лермонтова отправятся по Куйбышева, Тамбовской, Ново-Тамбовской, Вишневой, Кижеватова, Окружной, Зеленодольской и далее в обратном направлении.

Движение автобусного маршрута № 8 будет приостановлено.