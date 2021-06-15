Пензенцев предупредили о проблемах, связанных с велогонками

15.06.2021 | 19:45

Пензенцев ждет грандиозное зрелище и, вероятно, сопоставимые по масштабам неудобства. На улицах областного центра пройдет чемпионат России по велоспорту в дисциплине «шоссе». В нем примут участие команды из 25 субъектов, всего 400 человек: 200 сильнейших атлетов и столько же тренеров и обслуживающего персонала.

Соревнования станут отборочными для розыгрыша путевок на Олимпийские игры в 2021 году. По замыслу организаторов, фактически это генеральная репетиция перед главными гонками четырехлетия.

«Рельеф нашей местности похож на олимпийскую трассу, которая будет в Токио. Хотя говорят, что там трасса еще сложнее, тем не менее обратились с просьбой, чтобы трасса прошла по улицам Красной и Лермонтова, в гору, потому что надо проверить гонщиков в деле», - пояснил врио министра физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

В воскресенье, 20 июня, состоится групповая гонка. Женщины стартуют в 8:30, мужчины - в 12:30. Спортсменкам предстоит преодолеть 126 км, или 14 кругов по 9 км, а представителям сильного пола - 21 круг, что равняется 189 км.

Так как дистанция проложена по Пензе, то на время проведения соревнований движение автотранспорта в центре и на Западной Поляне перекроют с 6:00 до 18:00.

«Старт будет дан от городской администрации, на площади Жукова, вверх по Красной, потом пойдет на Лермонтова с заездом на Олимпийскую аллею. Далее улицы Попова, Пацаева, Захарова, Космодемьянской и выезд на улицу Пушкина», - уточнил Григорий Кабельский.

Начнется чемпионат России по велоспорту в четверг, 17 июня, за пределами города, на трассе Тамбов - Пенза, что доставит неудобство дачникам.

«17-18-го будет перекрытие, и если автобусами еще как-то можно будет добраться, то на личном автотранспорте проехать по трассе нахождения садовых товариществ будет невозможно - буквально с раннего утра до 17 часов», - предупредил Григорий Кабельский.

Зато в предстоящую субботу, 19 июня, перекрытия или ограничения автомобильного движения не планируется. Участники велогонок будут отдыхать.