В Заречном отметили увеличение тяжелых случаев коронавируса

15.06.2021 | 16:44

В Заречном озабочены возросшим числом пациентов с коронавирусной инфекцией. Также в закрытом городе увеличилось количество тяжелых случаев COVID-19.

Речь об этом зашла на совещании с главой города Олегом Климановым во вторник, 15 июня. Как сообщили в администрации ЗАТО, многие пациенты - молодые люди.

За последние три недели количество заразившихся в Заречном возросло в три раза. В настоящий момент насчитывается 166 активных случаев заболевания. Ковидарий в МСЧ-29 заполнен наполовину, там лечатся 56 человек. Амбулаторную помощь сейчас получают 98 горожан.

С 9 по 15 июня в закрытом городе выявили 57 случаев коронавируса, выписали же в два раза меньше пациентов – 20.

«На сегодняшний день в Заречном вакцинировано около 20% населения, для остановки пандемии необходимо, чтобы 60% зареченцев сделали прививки», - добавили в администрации.