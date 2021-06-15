Общество

В Заречном отметили увеличение тяжелых случаев коронавируса

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В Заречном озабочены возросшим числом пациентов с коронавирусной инфекцией. Также в закрытом городе увеличилось количество тяжелых случаев COVID-19.

Речь об этом зашла на совещании с главой города Олегом Климановым во вторник, 15 июня. Как сообщили в администрации ЗАТО, многие пациенты - молодые люди.

За последние три недели количество заразившихся в Заречном возросло в три раза. В настоящий момент насчитывается 166 активных случаев заболевания. Ковидарий в МСЧ-29 заполнен наполовину, там лечатся 56 человек. Амбулаторную помощь сейчас получают 98 горожан.

С 9 по 15 июня в закрытом городе выявили 57 случаев коронавируса, выписали же в два раза меньше пациентов – 20.

«На сегодняшний день в Заречном вакцинировано около 20% населения, для остановки пандемии необходимо, чтобы 60% зареченцев сделали прививки», - добавили в администрации.

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Гость||

Закрывайте рассадник Ковида,нечего в Пензу тащить заразу.

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