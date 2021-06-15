Общество

Пензенцам рассказали о перекрытии участка трассы Р208

Печать

«Поволжуправтодор» предупредил жителей области о временном ограничении движения по трассе Р208 Тамбов - Пенза из-за проведения чемпионата России по велоспорту 17 и 18 июня.

В эти дни с 7:45 до 17:25 закроют участок дороги с 267-го по 278-й километр.

Недоступна будет только правая сторона трассы в направлении из Пензы в Тамбов. На левой стороне организуют реверсивное движение.

«Поволжуправтодор» призывает водителей проявлять бдительность, обращать внимание на временные дорожные знаки, соблюдать правила дорожного движения, планировать поездки по маршруту с учетом временных ограничений», - сообщила специалист по связям с общественностью ФКУ «Поволжуправтодор»

Мария Асельдерова.

0
0
0
0
 
Гость||

Для привлечения населения к велоспорту надо условия создавать , а не дороги перекрывать.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте