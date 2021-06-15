Пензенцам рассказали о перекрытии участка трассы Р208

15.06.2021 | 17:05

«Поволжуправтодор» предупредил жителей области о временном ограничении движения по трассе Р208 Тамбов - Пенза из-за проведения чемпионата России по велоспорту 17 и 18 июня.

В эти дни с 7:45 до 17:25 закроют участок дороги с 267-го по 278-й километр.

Недоступна будет только правая сторона трассы в направлении из Пензы в Тамбов. На левой стороне организуют реверсивное движение.

«Поволжуправтодор» призывает водителей проявлять бдительность, обращать внимание на временные дорожные знаки, соблюдать правила дорожного движения, планировать поездки по маршруту с учетом временных ограничений», - сообщила специалист по связям с общественностью ФКУ «Поволжуправтодор»

Мария Асельдерова.