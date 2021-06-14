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Общество

Разметка на ул. Аустрина не создает проблем только велосипедистам

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С минимальной скоростью в 10 км/ч двигаются автомобили из города в Бессоновку. Пробка на выезде из Пензы на улице Аустрина растягивается на пару сотен метров.

«Вчера такая же фигня была. На переезде тормозят», - показал водитель.

Те, кто ежедневно ездит этим маршрутом, знают точно, почему дорога домой стала занимать больше времени: виной всему полосы на асфальте, которые нанесли неделю назад.

«Из-за новой разметки - сделали одну полосу. Большое им спасибо! Раньше бессоновские не могли попасть, а теперь мясокомбинатовские не могут», - рассказал пассажир автомобиля.

Трудности с разметкой и заторы на дороге нипочем только тем, кто крутит педали. Им не надо включать поворотник, чтобы перестроиться в крайнюю правую полосу.

Водителям, выезжающим из Бессоновского района в областной центр, просторно.

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

это все реновации! Зачем ломать голову над проблемой-расширением дороги,лучше просто намалевать сплошную, приказать ДэПоСам постоять с недельку для вьезжающих в Бессоновку для остраски нарушителей, вот и решение проблемы, все естественно списано-освоено..

Гость||

Толи ещё будет ! Скоро дети этих дегенератов подрастут, они их так же за взятки будут пропихивать к кормушке ... вот где будет весело.

Гость||

А мне нравится.

Имя: Гость
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