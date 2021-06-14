Разметка на ул. Аустрина не создает проблем только велосипедистам

14.06.2021 | 18:00

С минимальной скоростью в 10 км/ч двигаются автомобили из города в Бессоновку. Пробка на выезде из Пензы на улице Аустрина растягивается на пару сотен метров.

«Вчера такая же фигня была. На переезде тормозят», - показал водитель.

Те, кто ежедневно ездит этим маршрутом, знают точно, почему дорога домой стала занимать больше времени: виной всему полосы на асфальте, которые нанесли неделю назад.

«Из-за новой разметки - сделали одну полосу. Большое им спасибо! Раньше бессоновские не могли попасть, а теперь мясокомбинатовские не могут», - рассказал пассажир автомобиля.

Трудности с разметкой и заторы на дороге нипочем только тем, кто крутит педали. Им не надо включать поворотник, чтобы перестроиться в крайнюю правую полосу.

Водителям, выезжающим из Бессоновского района в областной центр, просторно.