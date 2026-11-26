На площади Ленина в Пензе продолжаются работы по украшению главной городской елки и сборке дома Деда Мороза.

На 25-метровой каркасной конструкции диаметром 11,4 метра уже появились золотые и красные шары и колокольчики, красные и зеленые абашевские игрушки, белые и красные снежинки. Скоро повесят многометровые гирлянды, после чего, как правило, проводится пробное включение.

Елка должна быть полностью готова до 1 декабря.

Бревенчатый сруб и крыша зимней резиденции Деда Мороза уже тоже собраны, осталось поработать над дверным и оконными проемами, а также внутренним убранством.

Предполагается, что новогодняя кампания стартует 20 декабря (воскресенье). В 15:00 на площади Ленина проведут торжество по этому случаю. Как правило, череда праздников начинается с шествия Дедов Морозов (0+) и других сказочных персонажей.

В этот же день состоится открытие дома Деда Мороза. С 21 декабря до 9 января включительно в избушке будут рады видеть маленьких горожан. Приемная станет работать с 17:00 до 18:00.

Закрытие новогодней кампании и дома Деда Мороза намечено на 10 января.