На улице становится скользко, а значит, на дорогах начнут применять реагенты. Они помогают в борьбе с гололедом, но опасны для собак. Лапы у животных могут потрескаться, воспалиться и даже загноиться.

Специалисты рекомендуют владельцам собак перед выходом на улицу мазать им подушечки лап и кожу между пальцами защитным воском или ветеринарным бальзамом. Он предотвратит впитывание реагентов.

Нужно также регулярно стричь шерсть между пальцами: в ледяных колтунах скапливаются химические вещества.

Можно использовать обувь для собак, но к ней их сначала придется приучить.

Гулять лучше в парках и на дорожках с чистым снегом. Если впереди место, обработанное реагентами, его нужно обойти либо взять животное на руки.

После прогулки рекомендует промыть подушечки лап собаки, пространство между пальцами, живот и пах теплой водой. На чистую сухую кожу стоит нанести увлажняющий крем или заживляющий ветеринарный бальзам.

Если на лапах появились покраснение, трещины, язвочки, это признак воспаления или химического ожога. Необходимо обработать поврежденный участок хлоргексидином и не давать животному его разлизывать. Если собака начала хромать, появился отек, лапы кровоточат, нужно идти к ветеринару.

«Следите, чтобы на улице животное не облизывало лапы: реагенты могут вызвать отравление», - предупредили эксперты «Объясняем.рф».

15 октября глава Пензы сообщал, что для обработки городских дорог заготовлено больше 17 000 тонн песко-соляной смеси и 860 тонн галита. Дополнительно планировалось закупить еще 9 000 тонн противогололедных материалов.