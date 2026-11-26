На следующей неделе на площади Ленина в Пензе появится 15-метровая надпись-поздравление «С НОВЫМ ГОДОМ!».

«Подрядчик на своей производственной площадке изготовил и собрал объемные буквы, протестировал светодиодную подсветку. Следующим этапом их установят на металлический каркас и смонтируют на белое основание инсталляции», - рассказал глава города Олег Денисов в соцсетях в четверг, 26 ноября.

Высота каждой буквы - 1,2 метра, уточнил чиновник.

Для придания композиции выразительности и объема на лицевую и боковые части букв нанесут зимний узор, так что инсталляция будет яркой и в светлое, и в темное время суток.

Стоимость арт-объекта - 1 178 000 рублей. Олег Денисов пояснил, что ее приобрели за счет турналога.