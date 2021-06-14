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Общество

Под Пензой завершилась первая смена лагеря «Страна героев»

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Ребята, которые побывали в военно-историческом лагере «Страна героев», на онлайн-встрече рассказали и показали, как провели время в тематической смене на базе детского санатория «Нива».

«Мне кажется, вы нашли настоящих друзей и всю жизнь будете вместе», - подчеркнул врио заместителя председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Смена охватила 250 ребят - представителей военно-патриотических объединений, кадетских корпусов и казачьих классов, спортсменов и отличников учебы - в возрасте от 12 до 17 лет. Все дети были поделены на четыре отряда: «Защитники», «Волонтеры Победы», «Медиа Победы» и «Хранители истории».

Вторая смена в «Стране героев» начнется 17 июня. 60 детей приедут в лагерь из Тверской области.

Источник — ТРК «Наш дом», Илья Шереметьев
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Гость||

Лагерь обязательно ВОЕННЫЙ.

Детей с детства к войне приучают. Скоро все дети захотят быть военными, полицейскими, росгвардейцами и ФСБшниками.

Гость||

Согласен, романтизация самых ***** профессий.

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