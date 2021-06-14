Под Пензой завершилась первая смена лагеря «Страна героев»

14.06.2021 | 19:15

Ребята, которые побывали в военно-историческом лагере «Страна героев», на онлайн-встрече рассказали и показали, как провели время в тематической смене на базе детского санатория «Нива».

«Мне кажется, вы нашли настоящих друзей и всю жизнь будете вместе», - подчеркнул врио заместителя председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Смена охватила 250 ребят - представителей военно-патриотических объединений, кадетских корпусов и казачьих классов, спортсменов и отличников учебы - в возрасте от 12 до 17 лет. Все дети были поделены на четыре отряда: «Защитники», «Волонтеры Победы», «Медиа Победы» и «Хранители истории».

Вторая смена в «Стране героев» начнется 17 июня. 60 детей приедут в лагерь из Тверской области.