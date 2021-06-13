В области готовятся к сельскохозяйственной микропереписи

13.06.2021 | 16:20

Посчитают все: и поголовье сельскогохозяйственных животных, и площади угодий, и количество людей, занятых в аграрном секторе. В августе в Пензенской области впервые пройдет сельскохозяйственная микроперепись.

Ее отличие от мероприятий, проведенных в 2016-м, в том, что предусмотрен сбор ограниченного круга данных от следующих категорий.

«Сельскохозяйственные организации: крупные, средние, малые, включая микропредприятия, всего 433 организации - сплошной учет, 100%. Крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели: обследуется 1 202 хозяйства - сплошной учет, 100%. Личные, подсобные и другие индивидуальные хозяйства граждан только в сельской местности», - перечислил руководитель Пензастата Максим Уханов.

А также некоммерческие товарищества: садоводческие и огороднические. Некоторые из организаций, хозяйств будут самостоятельно заполнять бланки установленного образца, к другим придут специалисты.

«Будет привлечено 29 уполномоченных и 30 заместителей уполномоченных, 78 инструкторов и 471 переписчик», - сообщил Максим Уханов.

Их можно будет узнать по фирменной атрибутике, это зеленые маски с эмблемой микропереписи.