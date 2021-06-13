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Общество

В области готовятся к сельскохозяйственной микропереписи

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Посчитают все: и поголовье сельскогохозяйственных животных, и площади угодий, и количество людей, занятых в аграрном секторе. В августе в Пензенской области впервые пройдет сельскохозяйственная микроперепись.

Ее отличие от мероприятий, проведенных в 2016-м, в том, что предусмотрен сбор ограниченного круга данных от следующих категорий.

«Сельскохозяйственные организации: крупные, средние, малые, включая микропредприятия, всего 433 организации - сплошной учет, 100%. Крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели: обследуется 1 202 хозяйства - сплошной учет, 100%. Личные, подсобные и другие индивидуальные хозяйства граждан только в сельской местности», - перечислил руководитель Пензастата Максим Уханов.

А также некоммерческие товарищества: садоводческие и огороднические. Некоторые из организаций, хозяйств будут самостоятельно заполнять бланки установленного образца, к другим придут специалисты.

«Будет привлечено 29 уполномоченных и 30 заместителей уполномоченных, 78 инструкторов и 471 переписчик», - сообщил Максим Уханов.

Их можно будет узнать по фирменной атрибутике, это зеленые маски с эмблемой микропереписи.

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

с начало перепись, а потом налоги, как бесплатно оформляли дачи и гаражи, ЭТО МЫШЕЛОВКА ТОВАРИЩИ.

Гость||

Прячьте все что можно !)))

Гость||

Имеете право не пускать на свою территорию и не общаться.

Гость||

Перепишут. И со следующего месяца пришлют налог на каждую курочку рябу. И не только курочку.

Гость||

Опять грабить будут, мироеды!

Гость||

Это уже не "микроперепись", а полноценная Перепись.

Гость||

Гость писал(а):

> Перепишут. И со следующего месяца пришлют налог на каждую курочку рябу. И

> не только курочку. На каждую грядку.

Имя: Гость
Комментарий:

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