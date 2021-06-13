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Общество

Мэрия Пензы контролирует ситуацию с пробкой в Ухтинке

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Мэрия Пензы и департамент ЖКХ города отреагировали на новую проблему, возникшую у пензенских и бессоновких водителей. Речь идет об автомобильном заторе в Ухтинке, ситуация с которым усугубилась после нанесения дорожной разметки в ночь на 9 июня.

Если раньше на участке улицы Аустрина перед селом Ухтинка в каждом направлении было по одной широкой полосе для движения с прерывистой линией посередине для обгона, то теперь для тех, кто едет в Пензу, две полосы, из Пензы - одна, между ними - сплошная.

По словам автомобилистов, проблему пробки это не решило. Наоборот, теперь машины стоят в обоих направлениях. Утром трудно заехать в Пензу, вечером - вернуться домой. Часто возникают аварийные ситуации.

«Схема дорожного движения изменена в целях исключения образования заторов при движении со стороны Бессоновки в направлении Пензы на автомобильной дороге по улице Аустрина. В настоящее время проводится мониторинг дорожно-транспортной ситуации», - написал представитель администрации города, отвечая на обращения возмущенных водителей в Instagram-аккаунте врио губернатора Олега Мельниченко.

На комментарии автомобилистов отреагировал и департамент ЖКХ, подтвердивший, что специалисты ежедневно мониторят складывающуюся ситуацию.

«Со стороны села Бессоновка в направлении Пензы заторовые ситуации не наблюдаются. В обратном направлении в утренний и вечерний час пик фиксируется плотный поток транспортных средств. Время прохождения участка от ФАД М5 «Урал» до границы города составляет не более 10 минут, приемлемое время в условиях час пик. В дневное время движение транспорта свободное во всех направлениях. Анализ складывающейся дорожно-транспортной ситуации будет продолжаться», - пообещал представитель департамента ЖКХ.

Ответы чиновников пользователей не удовлетворили. Участница обсуждения поинтересовалась, в какое время специалисты проверяли данный участок.

«Проезд указанного промежутка занимает от 30 до 40 минут», - отметила женщина.

Также комментаторы напомнили властям про расширение данного участка улицы Аустрина до четырех полос. Это обсуждалось в начале 2021 года. Предполагалось, что до конца марта подготовят проектно-сметную документацию, а в мае начнут работы.

Проблему пробки в районе села Ухтинка хотели решить и с помощью организации реверсивного движения автотранспорта.

Источник — фото 1 Владимира Ишукова, vk.com/penza_live
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Гость||

Мэрия Пензы контролирует ситуацию с пробкой в Ухтинке

а зачем ее контролировать??? её решать нужно) контролеры... вот вам и нужно контролерами в автобусах работать... кто вас в мэрию взял???

Гость||

Контролёры- гастролеры...

Гость||

Агамагамедов выжидает когда сильнее обострится ситуация, пила наготове

Гость||

Агамагамедов только и умеет что раздавать бездумные обещания ..толку то

Гость||

Скажите спасибо безумно у Лузгину. У него даже взгляд безумный. Это лучший друг сыновей Белозерцева.

Гость||

А провал у Олимпа? Контролируют?

Гость||

Да они не контролируют ни чего! Как поворачивать с Гоголя на Чкалова на углу дома 13а на дороге провал! И ни чего не огорожено . Про тротуары даже говорить не хочется , бордюры на месте плитка во многих местах города после дождей просела. Город грязный не ухоженный. И наконец хит сезона покарябанное до грунта покрытие на красном мосту , может экскаватором или погрузчиком которые работают на мосту . А кто восстановит покрытие? Надеюсь у мэрии и подрядчика которые будут асфальтировать мост хватит ума провести грунтование металлических листов перед асфальтировкой.

Гость||

Лузгин никчёмный мер

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