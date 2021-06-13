Мэрия Пензы контролирует ситуацию с пробкой в Ухтинке

13.06.2021 | 15:31

Мэрия Пензы и департамент ЖКХ города отреагировали на новую проблему, возникшую у пензенских и бессоновких водителей. Речь идет об автомобильном заторе в Ухтинке, ситуация с которым усугубилась после нанесения дорожной разметки в ночь на 9 июня.

Если раньше на участке улицы Аустрина перед селом Ухтинка в каждом направлении было по одной широкой полосе для движения с прерывистой линией посередине для обгона, то теперь для тех, кто едет в Пензу, две полосы, из Пензы - одна, между ними - сплошная.

По словам автомобилистов, проблему пробки это не решило. Наоборот, теперь машины стоят в обоих направлениях. Утром трудно заехать в Пензу, вечером - вернуться домой. Часто возникают аварийные ситуации.

«Схема дорожного движения изменена в целях исключения образования заторов при движении со стороны Бессоновки в направлении Пензы на автомобильной дороге по улице Аустрина. В настоящее время проводится мониторинг дорожно-транспортной ситуации», - написал представитель администрации города, отвечая на обращения возмущенных водителей в Instagram-аккаунте врио губернатора Олега Мельниченко.

На комментарии автомобилистов отреагировал и департамент ЖКХ, подтвердивший, что специалисты ежедневно мониторят складывающуюся ситуацию.

«Со стороны села Бессоновка в направлении Пензы заторовые ситуации не наблюдаются. В обратном направлении в утренний и вечерний час пик фиксируется плотный поток транспортных средств. Время прохождения участка от ФАД М5 «Урал» до границы города составляет не более 10 минут, приемлемое время в условиях час пик. В дневное время движение транспорта свободное во всех направлениях. Анализ складывающейся дорожно-транспортной ситуации будет продолжаться», - пообещал представитель департамента ЖКХ.

Ответы чиновников пользователей не удовлетворили. Участница обсуждения поинтересовалась, в какое время специалисты проверяли данный участок.

«Проезд указанного промежутка занимает от 30 до 40 минут», - отметила женщина.

Также комментаторы напомнили властям про расширение данного участка улицы Аустрина до четырех полос. Это обсуждалось в начале 2021 года. Предполагалось, что до конца марта подготовят проектно-сметную документацию, а в мае начнут работы.

Проблему пробки в районе села Ухтинка хотели решить и с помощью организации реверсивного движения автотранспорта.