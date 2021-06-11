ЖК «Парк Рояль»: красота и функциональность в каждой детали

11.06.2021 | 16:31

Дома бывают красивыми, как одежда: стильными, элегантными, запоминающимися. Именно такой дом строится сейчас в пензенском микрорайоне Арбеково, на пересечении улиц Рахманинова и Глазунова.

При проектировании жилого комплекса «Парк Рояль» холдинг «Термодом» продумал каждую деталь, чтобы дом получился красивым и функциональным.

Для удобства молодых родителей - колясочные, собаководам - лапомойки, велосипедистам и людям с повышенными потребностями - вход с уровня земли. Детям - игровые площадки на крыше, причем сразу две: для малышей и подростков. Автовладельцам - наземный и подземный паркинг.

Для всех жителей - лаунж-зона с уютными беседками и центр добрососедства.

Большое внимание застройщик уделяет здоровому образу жизни. На первом этаже одного из холлов спроектирован фитнес-зал для жителей, на крыше - воркаут-площадка с турниками и тренажерами.

Каждая деталь оформлена в едином стиле, объединяющем красоту музыки и природы.

Например, во дворе выложат клавиши из тротуарной плитки светлого и темного оттенков. Нумерация подъездов необычная: вместо цифр - ноты.

Музыкальное оформление холлов гармонирует с цветами природы, дарит ощущение легкости и свежести. Эксплуатируемые крыши оформлены в общей стилистике жилого комплекса.

Узнать больше о проекте, ценах и планировках можно на сайте termodom-pnz.ru и по номеру 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщик ЖК «Парк Рояль» - ООО «СЗ «Парк Рояль». С проектной декларацией можно ознакомиться на наш.дом.рф.