Общество

В Пензе отпраздновали юбилей критика В. Г. Белинского

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Капитальный ремонт в усадьбе В. Г. Белинского начнется в ближайшее время. Завершена экспертиза проектно-сметной документации, проходят торги. Стоимость работ - 38 миллионов рублей. Намечено привести в порядок два объекта.

«Это дом купца Антюшина и уездное училище, где учился маленький Виссарион. Они находятся в плачевном состоянии и давно требовали капитального ремонта. Надеюсь, что в ближайшие два года усадьба будет приведена в порядок и мы еще успеем сделать благоустройство парка усадьбы - он тоже очень красив», - пояснила врио министра культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

Об этом она рассказала на торжественном мероприятии, посвященном юбилею великого критика. У памятника Виссариону Белинскому собрались почитатели его таланта.

«Дар литературного критика - очень редкий. Литературный критик должен обладать особым чутьем, открывать таланты, суть творчества поэта, писателя, драматурга, о котором пишет. Белинский обладал этим удивительным даром», - отметил член Союза писателей России Валерий Сухов.

В XXI веке имя Белинского во многих регионах звучит уже нечасто, но в Пензенской области, где провел детство и юность будущий литератор, все не так.

Александр Марынов к 210-летию критика выпустил книгу «Истины Виссариона Белинского». На тираж в 1 000 экземпляров пенсионер потратил собственные средства. Денег не хватило, занял у друзей, и все ради того, чтобы меткие высказывания публициста читали чаще.

«Мне нравится: «Жизнь наша так коротка и ничтожна, что даже на великие события надо смотреть через уменьшительное стекло и не делать из мелочей великое», - процитировал заслуженный работник СМИ Пензенской области.

Праздничный митинг завершился возложением цветов к памятнику В. Г. Белинскому.

Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Надеюсь, что в ближайшие два года усадьба будет.../quote]И я надеюсь... Только не надо - пожалуйста! - ставить там изваяние беженки из Курдистана или ещё что-нибудь из ваших семейных реликвий.

Гость||

Усадьба находится в таком же плачевном состоянии как и область.

Имя: Гость
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