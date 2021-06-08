Общество

Не все большегрузы и автобусы в Пензе оснащены тахографами

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45 нарушений правил дорожного движения водителями общественного транспорта и большегрузных автомобилей зарегистрировали сотрудники управления ГИБДД в ходе масштабной проверки. Кроме того, выявлено 12 машин, не оборудованных контрольными устройствами.

«Оснащению тахографами подлежат грузовые автомобили с массой свыше 3,5 тонны, а также транспортные средства, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров. За управление транспортным средством без тахографа статьей 11.23 кодекса об административных правонарушениях предусмотрена ответственность в размере от 1 до 3 тысяч рублей», - предупредил заместитель начальника УГИБДД УМВД России по области Сергей Агеев.

Особое внимание при проверках сотрудники ГИБДД уделяли техническому состоянию машин, перевозящих людей и грузы.

«Был остановлен автобус марки Ford. При проверке документов, а также при осмотре транспортного средства было установлено, что двигатель - от автомобиля Toyota», - сообщил государственный инспектор безопасности УГИБДД УМВД России по области Андрей Герасин.

Все водители и руководители организаций, допустившие нарушения, понесут ответственность в рамках административного кодекса.

Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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