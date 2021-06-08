Коттеджный поселок в Бессоновке оштрафовали за воду с запахом

08.06.2021 | 16:27

Администрацию коттеджного поселка «Виктория» в Бессоновке признали виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде.

Согласно материалам суда, в январе 2021 года местные жители пожаловались в региональное управление Роспотребнадзора на то, что в дома на улицах Славы и Саранской села Бессоновка подают некачественную воду.

Было организовано административное расследование, которое выявило, что в коттеджном поселке не организован и не проводится лабораторный контроль качества питьевой воды, ее не проверяют по микробиологическим, органолептическим, химическим и радиологическим показателям.

Была взята проба из артезианской скважины на улицы Славы, 32. Органолептические показатели СанПиН не соответствовали: запах при 20 градусах составлял 3 балла (норма не более 2).

Суд назначил ТСН «Коттеджный поселок «Виктория» наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей, сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Представитель ТСН не согласился с решением и подал жалобу, однако ее оставили без удовлетворения, а постановление - без изменений.