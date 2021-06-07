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Общество

Пензенские родители начали пользоваться детским кешбэком

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Пензенские родители начали получать выплаты по программе детского туристического кешбэка. Она предусматривает компенсацию 50% от стоимости путевок в оздоровительные лагеря.

По словам врио министра образования Пензенской области Александра Воронкова (он выступил на планерке в правительстве в понедельник, 7 июня), первые транзакции уже прошли, особенно успешно в этом направлении работает лагерь «Заря» (в том числе и по коммерческим путевкам).

«Те родители, которые взяли путевки до начала транзакций, также могут воспользоваться программой, подав документы на возвращение 50%. С 1 января 2021 года все, кто взял путевки, вне зависимости от того, пензенские это лагеря или какие-то другие на территории РФ, которые вошли в систему кешбэка», - уточнил Воронков.

В настоящее время к работе приступили четыре пензенских лагеря: «Нива», «Заря» и два муниципальных. С 10 июня откроется «Сельская здравница». После заезда детей посторонних в лагеря не допускают.

«Мы туда не заходим, позиция Роспотребнадзора достаточно жесткая. Но лагеря все готовы», - подчеркнул врио министра.

Массовая продажа путевок в Пензенской области стартовала 1 июня. В 2021-м будут работать 363 лагеря - это загородные, пришкольные, труда и отдыха. Их наполняемость из-за необходимости соблюдения антикоронавирусных мер - 75%.

Максимальный размер возмещения - 20 000 рублей. По всем вопросам можно звонить на горячую линию 52-30-47. Она работает с понедельника по субботу включительно.

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Гость||

Как громко. Надо было сначала все продумать как и что, а потом говорить. Как всегда вернуть можно не всем, если только оплатите там то и по карте мир, и еще после 05.06.2021 после 15-00, а путевки надо оплатить в течении трех дней, что бы попасть. Да и путевки то все уже свои разобрали. Вам не осталось...

Гость||

В Октябрьском районе путевки с кэшбэком можно было оплатить только 5-го числа после 15-00. Затем 7-8 числа в порядке живой очереди нужно было идти с квитанциями на выдачу путевок...

Вы считаете нормальным - отпроситься с работы раз чтоб придти по очереди за договором, а потом второй раз минимум на полдня отпроситься с работы чтоб стоять в живой очереди за путевкой?

Когда без кэшбэка можно оплатить тут же и сразу забрать путевку...

СПРАВЕДЛИВО?!

Гость||

Оплатили путёвку в Зарю 1 июня. Сказали кешбэк втечение 5 дней. Сегодня 7 июня. Кешбэка нет.

Гость||

Почему так отвратительно была организованна в Октябрьском районе возможность получения кэшбэка? В других районах люди приходили и сразу оплачивали и получали путевки! В Октябрьском можно было оплатить только 5-го, а потом повторно приходить за оформлением путевки! Пришлось отказаться от возможности вернуть деньги!

Имя: Гость
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