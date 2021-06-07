Пензенские родители начали пользоваться детским кешбэком

07.06.2021 | 09:28

Пензенские родители начали получать выплаты по программе детского туристического кешбэка. Она предусматривает компенсацию 50% от стоимости путевок в оздоровительные лагеря.

По словам врио министра образования Пензенской области Александра Воронкова (он выступил на планерке в правительстве в понедельник, 7 июня), первые транзакции уже прошли, особенно успешно в этом направлении работает лагерь «Заря» (в том числе и по коммерческим путевкам).

«Те родители, которые взяли путевки до начала транзакций, также могут воспользоваться программой, подав документы на возвращение 50%. С 1 января 2021 года все, кто взял путевки, вне зависимости от того, пензенские это лагеря или какие-то другие на территории РФ, которые вошли в систему кешбэка», - уточнил Воронков.

В настоящее время к работе приступили четыре пензенских лагеря: «Нива», «Заря» и два муниципальных. С 10 июня откроется «Сельская здравница». После заезда детей посторонних в лагеря не допускают.

«Мы туда не заходим, позиция Роспотребнадзора достаточно жесткая. Но лагеря все готовы», - подчеркнул врио министра.

Массовая продажа путевок в Пензенской области стартовала 1 июня. В 2021-м будут работать 363 лагеря - это загородные, пришкольные, труда и отдыха. Их наполняемость из-за необходимости соблюдения антикоронавирусных мер - 75%.

Максимальный размер возмещения - 20 000 рублей. По всем вопросам можно звонить на горячую линию 52-30-47. Она работает с понедельника по субботу включительно.