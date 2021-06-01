Пензенцам начали выдавать путевки в загородные детские лагеря

01.06.2021 | 18:12

Подальше от родителей, поближе к лету и приключениям - пензенские ребята отправились на отдых за город. Одним из первых встречает детей санаторий «Нива». На его базе открывают военно-исторический лагерь «Страна героев», где в первую смену досуг организуют для 250 школьников со всей области. Это юнармейцы, участники почетного караула.

«Я кадет, езжу на разные слеты с классом, пою, танцую, играю на пианино», - рассказала школьница из Никольска Мария Суматохина.

«В течение 14 дней ребята будут работать в четырех направлениях: «Медиа Победы», «Хранители истории», «Защитники» и «Волонтеры Победы». У каждого направления - свой учебный план, где ребята будут выполнять итоговые задания. Они научатся снимать фильмы, нести вахты памяти, создавать творческие проекты, строить военные базы», - отметила начальник лагеря Екатерина Фильчагина.

Если у одних уже чемоданное настроение, то другие еще только отправляются за путевками в районные администрации. В Пензе с 1 июня начинается выдача документов. Родители приходят к назначенному времени.

«В среднем за один день мы пропускаем 200 человек через каждую районную администрацию. Путевки равномерно распределены по администрациям в зависимости от количества проживающих детей», - сообщил председатель городского спорткомитета Владислав Чесноков.

Для городских школьников свои двери распахнут шесть лагерей: «Юность», «Строитель», «Белка», «Заря», «Сосновый бор» и «Солнечная долина». В них отдохнут более 5 000 ребят.

«Получили путевку в лагерь «Строитель» на третью смену. Очень довольны и рады, что есть большой выбор. Мы, наверное, одни из первых», - подчеркнула мама школьницы Татьяна Горочкина.

«Строитель» оставил самые положительные эмоции из всех лагерей пока что, в которых я была», - пояснила школьница Карина.

Выдавать путевки, к примеру, в Первомайской районной администрации согласно электронной очереди на сайте лето58.ру будут до 11 июня. К этому времени уже начнется первая смена в «Строителе» - там стартуют 7-го числа.