В Пензенском драмтеатре отметили юбилей больницы им. Н. Н. Бурденко

05.06.2021 | 11:14

В пятницу, 4 июня, в 14:00. в Пензенском областном драматическом театре состоялось торжественное мероприятие, посвященное 175-летию с момента образования Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко и 145-летия со дня рождения врача, имя которого носит учреждение здравоохранения.

Перед началом праздника гости с большим интересом ознакомились с выставкой старинных фотографий, размещенных в фойе театра.

Торжество началось с минуты молчания в память о погибших медицинских работниках.

«Участники мероприятия увидели театрализованное представление, посвященное истории больницы. Особенно трогательной была реакция зрителей на фрагмент документальной съемки 1941-1942 гг., где легендарный Николай Нилович Бурденко сам оперирует раненного бойца с осколочным ранением головы. Эти уникальные кадры кинохроники времен Великой Отечественной войны почти никто не видел», - рассказал врач-методист областной клинической больницы Игорь Кирюхин.

На сцене выступили не только артисты театра, но и сотрудники лечебного учреждения - хор больницы исполнил праздничные композиции. В завершение торжества медицинским сестрам, фармацевтам, врачам и организаторам здравоохранения вручили награды.