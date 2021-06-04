В 15 школах Пензенской области приступили к капитальному ремонту

04.06.2021 | 09:55

В Пензенской области к началу учебного года капитально отремонтируют 30 школ и 2 детских сада. На эти цели из областного бюджета выделено около 105 млн рублей.

Работы начались в 15 населенных пунктах: городе Заречном, Башмаковском, Бессоновском, Городищенском, Земетчинском, Иссинском, Каменском, Камешкирском, Колышлейском, Лопатинском, Неверкинском, Никольском, Пачелмском, Сердобском и Шемышейском районах.

В оставшихся 15 ремонт начнется после 5 июня, необходимые контракты уже заключены.

Что касается дошкольных учреждений, то в детском саду № 1 р. п. Тамала ведутся работы, в саду Заречного готовится документация.

«Областная программа капитального ремонта школ реализуется на территории региона с 2017 года. За это время капитально отремонтированы 141 школа и 21 детский сад. На реализацию программы было направлено из бюджета региона более 700 млн рублей», - уточнили в пресс-службе регионального минобра.