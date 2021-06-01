В 2021 году вертолетом санавиации эвакуировали 48 пациентов

01.06.2021 | 16:24

Во вторник, 1 июня, в Министерстве здравоохранения Пензенской области подвели итоги работы санитарной авиации в регионе. Между населенными пунктами курсирует вертолет «Ансат», на борту которого можно перевозить одного лежачего и одного сидячего пациента.

С начала года было совершено 46 вылетов, во время которых эвакуировали 48 человек, в том числе троих детей.

«Чаще всего помощь врачей областного центра требовалась жителям Кузнецкого, Нижнеломовского, Сердобского и Каменского районов», - уточнили в пресс-службе минздрава.

В мае зарегистрировали 21 вылет, что объясняется благоприятной для полетов погодой и увеличением светового дня.

Так, в последний день весны, 31 мая, из Кузнецка в Пензу транспортировали пациента с черепно-мозговой травмой, 28-го числа из Пензы в Казань доставили 9-летнего больного.

«Это был один из дальних полетов, с дозаправкой в Ульяновске. На борту вертолета ребенок пробыл 3 часа 15 минут. Вылет состоялся в 6 утра, в Казани были в 9 часов 15 минут. Все это время ребенок был под наблюдением специалистов Пензенской областной станции скорой помощи», - пояснили в пресс-службе.