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Общество

«Радужные дворы» - дома, в которые хочется возвращаться

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«Радужные дворы» - это жилой квартал в Городе Спутнике. Его создавали, понимая, что все должно быть для безопасной и яркой жизни. Поэтому здесь продуманная атмосфера, яркая архитектура, места для отдыха, спортивные площадки и зоны активности.

Инфраструктура «Радужных дворов» отражает уровень комфорта жизни. Тихий, безопасный двор без машин, зеленая прогулочная зона, площадки по интересам для всех возрастов - все это новая среда проживания.

А за территорией двора - Город Спутник, про инфраструктуру которого можно говорить отдельно и много.

«Радужные дворы» - дома, в которые хочется возвращаться, это чувство безопасности, комфорта и свободы.

Чтобы выбрать квартиру в «Радужных дворах» от «Термодома», можно позвонить по телефону отдела продаж 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщиком строения № 76 (ЖК «Радужные дворы») является ООО СЗ «Термодом-профи». Все проектные декларации на наш.дом.рф.

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