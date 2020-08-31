Пензенцы бесплатно пополнили свой гардероб у храма Серафима Саровского

31.08.2020 | 18:36

У храма во имя преподобного Серафима Саровского раскинулась ярмарка. Вещами не торговали, а бесплатно раздавали их нуждающимся. Платья, брюки, джинсы, куртки, пальто - вся одежда в свободном доступе. Бери сколько угодно, хоть мешки набивай.

«Вещи приносят прихожане. У нас принцип: поносил сам - передай другому. У нас вещевой склад, мы сортируем. Последняя ярмарка была в марте, прямо перед событиями коронавируса. И все это время ярмарки не проводились, одежды скопилось очень много, и мы даже ограничивали людей, просили, чтобы пока не приносили», - рассказала помощник настоятеля храма Серафима Саровского Ольга Илюнчева.

По словам организаторов, особым спросом пользуется мужская одежда, ее очень быстро разбирают. Что же касается детской и женской, то предложение порой превышает спрос.

«То, что у нас остается, мы стараемся развезти по каким-то приютам. Есть в Пензе такие места, где вещи эти нужны. Что остается, мы туда отвозим. Машины две бывает, бывает целая «Газель», - отметил настоятель храма Серафима Саровского Андрей Поляков.

В течение трех часов пензенцы могли пополнить неновой одеждой свой гардероб.