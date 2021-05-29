Общество

Пензенцам рассказали, на каких пляжах можно купаться

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В двух водоемах, имеющих пляжи на берегах, пензенцы могут плавать. Это зона отдыха на реке Вяди (Светлая Поляна) и в Спутнике (село Засечное Пензенского района). Вода в них соответствует гигиеническим нормативам - в отличие от остальных мест отдыха.

Об этом проинформировали в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области.

Также в ведомстве уточнили, что четыре зоны отдыха находятся в удовлетворительном состоянии и готовы принять желающих провести время у воды. Это пляжи в Спутнике, на ГПЗ, на Вяди и «Красный куст» (Барковка).

«На остальных территориях не проводятся должные работы по благоустройству и санитарно-техническому оборудованию пляжей (не окрашено оборудование - скамейки, раздевалки, нет контейнеров для сбора ТБО, замусорена территория)», - говорится в сообщении.

В наступающем пляжном сезоне в Пензе планируется организовать восемь зон отдыха у воды. Они будут расположены на острове Пески, в Ахунах, на пруду у горбольницы № 6, в районе Арбековских прудов, ГПЗ-24, на Засеке, Барковке («Красный куст») и реке Вяди в Светлополянском лесничестве. Пляж в Спутнике относится к Пензенскому району.

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Гость||

***что четыре зоны отдыха находятся в удовлетворительном состоянии и готовы принять желающих провести время у воды. Это пляжи в ***

Так «зоны отдыха» или «пляж»?

Изоврались или ноль профессионализмах у ПИ?

Гость||

Тебе то какая разница, стринги одел(а) и вперёд принимать солнечные ванны....

Д-р Шаффхаузен||

Выходит с собакой можно везде кроме светлой поляны и спутника. Понял, принял, зопейсал.

Гость||

Так проблема не в пляжах а в сильно загрязненной воде! Везде ложь и обман от властей, и замена понятий! Несколько дней назад на форуме в доме Офицеров Лузгин проговорился что пустить теплоходы по Суре не возможно так как река не судоходная! И довольствуйтесь тем что есть, а главное не теплоходы а то что сначала перед этим реку надо капитально почистить.

Гость||

Д-р Шаффхаузен писал(a):

Выходит с собакой можно везде кроме светлой поляны и спутника. Понял, принял, зопейсал.
С собакой нельзя , а с волкособом или волком можно, так как это не собака.)

Зряшная||

Д-р Шаффхаузен писал(а):

> Выходит с собакой можно везде кроме светлой поляны и спутника. Понял,

> принял, зопейсал.

Вам с собакой вообще никуда нельзя, ибо агрессивные оба

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