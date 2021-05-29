Пензенцам рассказали, на каких пляжах можно купаться

29.05.2021 | 13:45

В двух водоемах, имеющих пляжи на берегах, пензенцы могут плавать. Это зона отдыха на реке Вяди (Светлая Поляна) и в Спутнике (село Засечное Пензенского района). Вода в них соответствует гигиеническим нормативам - в отличие от остальных мест отдыха.

Об этом проинформировали в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области.

Также в ведомстве уточнили, что четыре зоны отдыха находятся в удовлетворительном состоянии и готовы принять желающих провести время у воды. Это пляжи в Спутнике, на ГПЗ, на Вяди и «Красный куст» (Барковка).

«На остальных территориях не проводятся должные работы по благоустройству и санитарно-техническому оборудованию пляжей (не окрашено оборудование - скамейки, раздевалки, нет контейнеров для сбора ТБО, замусорена территория)», - говорится в сообщении.

В наступающем пляжном сезоне в Пензе планируется организовать восемь зон отдыха у воды. Они будут расположены на острове Пески, в Ахунах, на пруду у горбольницы № 6, в районе Арбековских прудов, ГПЗ-24, на Засеке, Барковке («Красный куст») и реке Вяди в Светлополянском лесничестве. Пляж в Спутнике относится к Пензенскому району.