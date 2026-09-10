Напротив торгового центра на улице Суворова высадили ели

Общество

Напротив торгового центра на улице Суворова высадили ели
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Напротив торгового центра «Красные холмы» на улице Суворова появились молодые ели. Деревья высадили активисты, студенты и работники МБУ «Пензавтодор».

Всего территорию украсили 10 елей, сообщили в городской администрации в четверг, 10 сентября.

Деревья посадили в рамках проекта «Зеленая Пенза», старт которого объявили 7 сентября. До морозов на улицах и в скверах планируют появление более 3 000 саженцев.

В 2024 году ликвидировали ели, которые росли у стелы в честь работников завода дезхимоборудования, расположенной у ТЦ «Красные холмы». Причина - плохое состояние деревьев.

В августе того же года на месте ликвидированных посадили 9 молодых голубых елей.

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