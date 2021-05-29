На улице Мира в Пензе может появиться микросквер

29.05.2021 | 17:00

Чтобы на улице Мира в будущем цвели каштаны, посадочный материал предоставил неравнодушный к судьбе города пензенец. Юрий Рожин вырастил саженцы из опавших осенью плодов этого дерева.

«Они вырастают за год-два, и я их в хорошие руки, как котят, раздаю весной», - рассказал горожанин.

«Маловатенькие, но хорошие все», - оценила глава администрации Ленинского района Пензы Надежда Москвитина.

Представители городской власти и жители вместе радеют за чистоту и озеленение Пензы. Первый шаг к тому, чтобы уголок на Западной Поляне в будущем смог стать микросквером, сделан.

«Здесь, наверное, самое важное - замостить дорожки. Тут уже протоптан удобный, короткий для пешеходов маршрут, сделаем на следующий год. Отдельный вопрос - освещение, жители уже обращались, тоже в будущем году постараемся решить», - заявил глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

К сожалению, бережно относятся к малой родине далеко не все, и примером тому - мусор в овраге неподалеку. Борьбу с ним Ленинская районная администрация ведет постоянно.

«Будем продолжать убирать навалы мусора в течение всего лета. К сожалению, есть места, где они появляются быстрее, чем их успевают убрать. Данный овраг - одно из таких мест. Жители, к сожалению, несмотря на близость контейнерной площадки продолжают выкидывать мусор в овраг. Камерами зафиксированы случаи, когда подъезжают большегрузные машины с остатками строительного мусора», - рассказал Андрей Лузгин.

В 2020 году отсюда украли бетонные блоки, которые преграждали машинам подъезд к оврагу.