Общество

На улице Мира в Пензе может появиться микросквер

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Чтобы на улице Мира в будущем цвели каштаны, посадочный материал предоставил неравнодушный к судьбе города пензенец. Юрий Рожин вырастил саженцы из опавших осенью плодов этого дерева.

«Они вырастают за год-два, и я их в хорошие руки, как котят, раздаю весной», - рассказал горожанин.

«Маловатенькие, но хорошие все», - оценила глава администрации Ленинского района Пензы Надежда Москвитина.

Представители городской власти и жители вместе радеют за чистоту и озеленение Пензы. Первый шаг к тому, чтобы уголок на Западной Поляне в будущем смог стать микросквером, сделан.

«Здесь, наверное, самое важное - замостить дорожки. Тут уже протоптан удобный, короткий для пешеходов маршрут, сделаем на следующий год. Отдельный вопрос - освещение, жители уже обращались, тоже в будущем году постараемся решить», - заявил глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

К сожалению, бережно относятся к малой родине далеко не все, и примером тому - мусор в овраге неподалеку. Борьбу с ним Ленинская районная администрация ведет постоянно.

«Будем продолжать убирать навалы мусора в течение всего лета. К сожалению, есть места, где они появляются быстрее, чем их успевают убрать. Данный овраг - одно из таких мест. Жители, к сожалению, несмотря на близость контейнерной площадки продолжают выкидывать мусор в овраг. Камерами зафиксированы случаи, когда подъезжают большегрузные машины с остатками строительного мусора», - рассказал Андрей Лузгин.

В 2020 году отсюда украли бетонные блоки, которые преграждали машинам подъезд к оврагу.

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Маловатенькие? Это на каком языке?

Гость||

Да молодцы люди. Сажают деревья, а другие под ними только пить да гадить умеют.

Гость||

А может и не появиться.

Гость||

Одна показуха!Пусть наши власти радеющие за озеленение города расскажут зачем они столько зелени и здоровых деревьев в городе загубили!Это же сплошное вредительство во главе с Зеленхозом!

Гость||

А почему администрация Ленинского района суёт нос в Первомайский? В своем районе заняться совсем нечем?

Гость||

Под ними долго еще пить нельзя будет.) Пока они вырастут... Макроскверы нужны, скоро дышать нечем будет - плитка да автомобили кругом.

Гость||

Гость писал(a):

А почему администрация Ленинского района суёт нос в Первомайский? В своем районе заняться совсем нечем?
А на ново-Западной поляне четная сторона ул. Мира - Первомайский район, а нечетная- Ленинский

Гость||

От родника Самрварник мусор вывозите, пожалуйста. А то из переполненных урн ветер по всей округе его разносит.

Имя: Гость
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