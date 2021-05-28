Сетевое издание|18+|Пятница|28 мая 2021|13:48
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |

Общество

Управляющие компании просят начать подготовку к отопительному сезону

Печать

АО «ЭнергосбыТ Плюс» настоятельно рекомендует ответственным организациям, управляющим зданиями в Пензе, начать подготовку жилых домов и социальных объектов к предстоящему осенне-зимнему периоду.

В межотопительный период 2021 года к зиме должны быть подготовлены 1 132 учреждения образования, медицины, культуры и прочих потребителей и 1 829 многоквартирных домов.

В последнем месяце весны наиболее активными и, соответственно, дисциплинированными являются объекты образования. У этих учреждений уровень подготовки приближается к 36%.

В мае в Пензе начались гидравлические испытания тепловых сетей. Одновременно с проверкой тепломагистралей руководителям организаций, УК, ТСЖ следует провести мероприятия по подготовке жилого фонда к отопительному сезону - 2021/2022.

Должны быть обязательно выполнены следующие технические процедуры:

- гидропневматическая промывка и гидравлические испытания на прочность и плотность внутридомовых систем отопления для выявления дефектов;

- установка в тепловых узлах и узлах управления расчетных дросселирующих устройств для регулировки расхода теплоносителя, уровня потребления отопления, отсутствия перетопа;

- герметизация тепловых вводов для предотвращения попадания воды в подвалы при повреждениях и исключения затопления подвалов из каналов теплотрасс и грунтовыми водами;

- восстановление тепловой изоляции на трубопроводах внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения для сокращения потерь тепловой энергии при ее транспортировке внутри дома;

- ревизия запорной арматуры;

- ревизия и настройка автоматического оборудования регулирования распределения теплоносителя.

По каждому объекту «ЭнергосбыТ Плюс» оформляет акты выполнения основных технических мероприятий, на основании которых специально созданная комиссия рассматривает готовность к отопительному периоду каждого объекта теплопотребления, после чего принимается решение о выдаче акта и паспорта готовности к зиме.

Необходимым условием получения такого паспорта являются подписанный акт выверки взаимных расчетов и отсутствие дебиторской задолженности за энергоресурсы.

«Мы обращаемся к руководителям организаций и учреждений социальной сферы, домкомам, председателям УК и ТСЖ: не откладывайте на последний момент необходимые технические процедуры по подготовке к ОЗП. Невыполнение перечисленных мероприятий ставит под угрозу качественное и бесперебойное теплоснабжение Пензы во время предстоящей зимы», - напомнили в АО «ЭнергосбыТ Плюс».

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте