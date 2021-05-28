Управляющие компании просят начать подготовку к отопительному сезону

28.05.2021 | 11:45

АО «ЭнергосбыТ Плюс» настоятельно рекомендует ответственным организациям, управляющим зданиями в Пензе, начать подготовку жилых домов и социальных объектов к предстоящему осенне-зимнему периоду.

В межотопительный период 2021 года к зиме должны быть подготовлены 1 132 учреждения образования, медицины, культуры и прочих потребителей и 1 829 многоквартирных домов.

В последнем месяце весны наиболее активными и, соответственно, дисциплинированными являются объекты образования. У этих учреждений уровень подготовки приближается к 36%.

В мае в Пензе начались гидравлические испытания тепловых сетей. Одновременно с проверкой тепломагистралей руководителям организаций, УК, ТСЖ следует провести мероприятия по подготовке жилого фонда к отопительному сезону - 2021/2022.

Должны быть обязательно выполнены следующие технические процедуры:

- гидропневматическая промывка и гидравлические испытания на прочность и плотность внутридомовых систем отопления для выявления дефектов;

- установка в тепловых узлах и узлах управления расчетных дросселирующих устройств для регулировки расхода теплоносителя, уровня потребления отопления, отсутствия перетопа;

- герметизация тепловых вводов для предотвращения попадания воды в подвалы при повреждениях и исключения затопления подвалов из каналов теплотрасс и грунтовыми водами;

- восстановление тепловой изоляции на трубопроводах внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения для сокращения потерь тепловой энергии при ее транспортировке внутри дома;

- ревизия запорной арматуры;

- ревизия и настройка автоматического оборудования регулирования распределения теплоносителя.

По каждому объекту «ЭнергосбыТ Плюс» оформляет акты выполнения основных технических мероприятий, на основании которых специально созданная комиссия рассматривает готовность к отопительному периоду каждого объекта теплопотребления, после чего принимается решение о выдаче акта и паспорта готовности к зиме.

Необходимым условием получения такого паспорта являются подписанный акт выверки взаимных расчетов и отсутствие дебиторской задолженности за энергоресурсы.

«Мы обращаемся к руководителям организаций и учреждений социальной сферы, домкомам, председателям УК и ТСЖ: не откладывайте на последний момент необходимые технические процедуры по подготовке к ОЗП. Невыполнение перечисленных мероприятий ставит под угрозу качественное и бесперебойное теплоснабжение Пензы во время предстоящей зимы», - напомнили в АО «ЭнергосбыТ Плюс».