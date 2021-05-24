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Общество

В Пензе в 2021 году планируют расселить более 180 жилых помещений

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В Пензе в 2021 году планируют расселить обитателей 186 жилых помещений. Новыми домами для горожан станут многоэтажки, возведенные в Заводском районе.

В 2019-2020 годах расселили 258 жилых помещений. Пензенцам предоставили квартиры свободного муниципального жилого фонда в микрорайоне Заря (33 объекта), в новостройках в Заводском районе (225 помещений на Комсомольской улице, 34, корпуса 1, 2).

Как сообщили в пресс-службе администрации города, по итогам действия программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» всего расселят 86 многоквартирных домов площадью 52 092,20 кв. м.

«За 2021-2022 годы планируется выплата возмещений за изымаемые помещения. На сегодняшний день подписано 17 соглашений об изъятии объекта недвижимости для муниципальных нужд, из которых собственникам 10 помещений выплачена выкупная стоимость», - добавили в мэрии.

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Гость||

Список расселяемых домов в студию!

Гость||

Гость писал(a):

Список расселяемых домов в студию!
— Нет, Главный Буржуин, не открыл нам Мальчиш-Кибальчиш Военной Тайны. Рассмеялся он нам в лицо.

Гость||

А про дома Чистые пруды совсем забыли? Вот где Рай земной...

Гость||

там сейчас бочкарев доля ..в раю спрашивает где моя доля, а его в ад направляют говорит ему Главный апостол В АДУ твоя доля как и ты сам...Не воруйте детутаты-спинагрызы..конец будет вам и вашей семье .бордур фармацевт одыхает

Гость||

В Заре нужно выстроить новый микрорайон из общежитий,а в городе все снести. Город сразу преобразится и криминала станет меньше...

Гость||

да в центре надо этих бомжей надо заселить желательно с филармонией ..в заре мусорных контейнеров нет..и красное белое с бристолом то же нет .давайте в центре и алкаши рады и бомбжи тоже

Гость||

Культуру бы еще в головы расселили. Как дикари. Ломают, мусорят, испражняются и кто то виноват им в такой жизни.

Имя: Гость
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