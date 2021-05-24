В Пензе в 2021 году планируют расселить более 180 жилых помещений

24.05.2021 | 11:41

В Пензе в 2021 году планируют расселить обитателей 186 жилых помещений. Новыми домами для горожан станут многоэтажки, возведенные в Заводском районе.

В 2019-2020 годах расселили 258 жилых помещений. Пензенцам предоставили квартиры свободного муниципального жилого фонда в микрорайоне Заря (33 объекта), в новостройках в Заводском районе (225 помещений на Комсомольской улице, 34, корпуса 1, 2).

Как сообщили в пресс-службе администрации города, по итогам действия программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» всего расселят 86 многоквартирных домов площадью 52 092,20 кв. м.

«За 2021-2022 годы планируется выплата возмещений за изымаемые помещения. На сегодняшний день подписано 17 соглашений об изъятии объекта недвижимости для муниципальных нужд, из которых собственникам 10 помещений выплачена выкупная стоимость», - добавили в мэрии.