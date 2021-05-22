В пензенском колледже педагоги-ветераны передали опыт молодежи

22.05.2021 | 17:30

Передача опыта новому поколению стала одной из целей встречи студентов педагогического колледжа и представителей областного совета ветеранов.

Зоя Бухлина с 1965 года занимается воспитанием молодежи.

«Учитель - профессия жертвенная. Никакая работа так не иссушает душу, как работа учителя. Чтобы дать ученикам искру знания, учителю надо впитать целое море света», - аллегорически высказалась заслуженный учитель Российской Федерации.

Студенты колледжа представили свои проекты ветеранам и провели экскурсию по просторам космоса в планетарии.

«Мы понимаем преемственность поколений, и традиции, которые заложены в пензенской системе образования, конечно же, должны передаваться», - расставила акценты директор Пензенского социально-педагогического колледжа Людмила Петрова.

Екатерина Чернецова выбрала специальность учителя начальных классов не случайно: она выросла в семье педагогов.

«Я считаю, сегодняшнее мероприятие очень важно, так как к нам пришли люди из совета ветеранов, поделились с нами опытом преподавания, рассказали, как следует преподавать детям», - отметила студентка.

Итогом встречи стала разработка предложений по вопросам подготовки кадров для региона.