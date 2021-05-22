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Общество

Региональный семейный конкурс в Пензе начался с парада колясок

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VIII региональный семейный конкурс открыл парад колясок. Паровозик из Ромашкова тянул за собой колонну. Вместо вагонов - инопланетные корабли, машины скорой помощи, ракеты с маленькими космонавтами и даже динозавры. Музыкальное сопровождение обеспечил диджей Степа.

Номинаций несколько: «По следам динозавров», «Будущие олимпийцы», «Мир космоса». Последняя оказалась самой популярной.

Семья Шуркиных, которая уже несколько лет подряд побеждает в конкурсе, решила отправиться на другую планету.

«Работа очень большая, недели две делали. Сначала - каркас, была пара неудачных попыток, все переделывалось. Потом доводили все», - рассказал глава семьи Михаил Шуркин.

На создание образов никто не пожалел ни времени, ни сил. Каждая коляска - произведение искусства: все украшения сделаны вручную, а образы продуманы до малейшей детали.

Победителей определило специальное жюри. В первую очередь комиссия обращала внимание на красочность коляски и оригинальность выбранного образа.

Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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Гость||

Сборище отборных идиотов.

Гость||

А лучше б не пожалели времени и сил на логопедов и психологов. Из первого класса пригодных пятеро бывает, остальные - коррекция, а классов коррекции сейчас нет.

Имя: Гость
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