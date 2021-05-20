В Пензе старые деревья не выдержали ночного разгула стихии

20.05.2021 | 18:10

На кадрах, размещенных в социальных сетях, - последствия ночного разгула стихии. Часть ствола векового дуба, растущего на территории перинатального центра, под порывами ветра обрушилась на дорогу и перекрыла движение по улице Лермонтова. Благо все случилось ночью и никто не пострадал, кроме металлического ограждения медицинского учреждения.

Рано утром сотрудники МУП «Зеленое хозяйство» занялись наведением порядка.

Пензенские синоптики за сутки предупреждали о том, что в области прогнозируется желтый уровень погодной опасности. Порывы ветра достигали 15-20 метров в секунду. Многие старые деревья не выдержали такого натиска и обрушились на землю. Около детского сада № 88 на улице Новый Кавказ закончил свою жизнь ясень.

«Мы утром пришли, обнаружили это и начали звонить в МУП «Зеленое хозяйство», в Ленинскую администрацию. Нам ответили, что уже знают об этой проблеме, и буквально в 8:10 приехала спецбригада и распилила дерево», - отметила и. о. заведующей д/с № 88 г. Пензы Татьяна Чивкина.

Дело осталось за малым - вывезти аккуратно сложенные вдоль забора чурбаки.