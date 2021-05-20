Пензенские школьники приняли участие в «Безопасном колесе»

20.05.2021 | 20:14

Дополнительный выходной появился у нескольких десятков школьников. Ребята приняли участие в областных состязаниях «Безопасное колесо», и ради этого их отпустили с занятий. Ученики соревнуются в детском (юношеском) центре «Спутник».

«Присутствуют команды всех районов Пензенской области - это победители муниципальных этапов «Безопасного колеса». В данном мероприятии победитель будет представлять Пензенскую область на общероссийских соревнованиях в августе текущего года», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

В каждой команде - по четыре человека, школьники в возрасте 10-12 лет. Яна Жалнина - представитель Никольского района.

«Правила дорожного движения нужно знать, чтобы в будущем не совершать ошибки, чтобы не попасть в ДТП. В «Безопасном колесе» я раньше не участвовала, вот в первый раз. Просто пришла сюда, потому что нравится кататься на велосипеде», - отметила она.

Кроме фигурного вождения велосипеда, школьники должны были разобраться в правилах дорожного движения, оказать первую помощь пострадавшему, без замечаний пересечь территорию автогородка.

«Грубой ошибкой является нарушение правил проезда перекрестков - это невыполнение сигналов светофора либо регулировщика», - пояснил Валентин Новоженцев.

Всероссийский этап «Безопасного колеса» пройдет в Ярославской области.