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Общество

Жара в регионе продлится как минимум до середины недели

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Желтый уровень погодной опасности - регион накрыла жара. Майские температуры стремятся к заоблачным показателям, градус повышается. Столбик остановился в шаге от отметки +35 °С. Одних столь долгожданная погода радует, другие прячутся от лучей палящей звезды, опасаясь получить тепловой или солнечный удар.

Врачи говорят, что и дети и старики особенно подвержены перегреву. К тому же у пенсионеров в силу особенностей организма притупляется чувство жажды.

«Пожилые люди, к сожалению, часто забывают, что надо пить жидкость. Вообще в пожилом возрасте очень быстро наступает обезвоживание. Поэтому, несмотря ни на что, хотите пить, не хотите, нужно постоянно по глоточку пить, желательно прохладную воду», - сообщила зав. гериатрическим отделением Пензенского областного госпиталя для ветеранов войн Елена Гринчук.

Ее совета стоит придерживаться и тем, кто в силу исполнения своих профессиональных обязанностей находится целый день на жаре. Контролеры детских аттракционов работают на улице с утра и до вечера. В парке от зноя спасает листва деревьев, а также искусственно созданные островки тени.

«Комфортно - рядом зонтик, нежарко», - отметила контролер аттракциона Ольга Куценко.

Кружевной ажурный зонтик являлся неотъемлемой частью дамского прогулочного туалета в середине XIX века. Тогда в моде была томная бледность кожи лица и рук. Женщины использовали зонты, чтобы защитить себя от солнечного света. Теперь же это аксессуар или альтернатива головному убору.

Искать спасения у воды на Фонтанной площади - идея неплохая. Только в понедельник он не работает, профилактика.

По-летнему знойная погода задержится в области как минимум до середины недели. Затем жара пойдет на спад.

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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