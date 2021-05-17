Жительницу Зари наградили за помощь в поиске пропавших девочек

17.05.2021 | 19:06

В полицию вызвали жительницу Зари Яну Юленкову после инцидента, произошедшего в микрорайоне. Там пропали две девочки - ушли гулять и не вернулись, а неравнодушная горожанка вместе с мужем приняла участие в поиске.

На машине они проехали всю округу, заходили в магазины, в парки, расспрашивали прохожих. И нашли детей.

«Я крикнула девочку, которую я знаю, я говорю: «Пошлите, вас ищут». И мы с мужем посадили их в машину и сюда привезли к родителям», - рассказала Яна Юленкова.

Руководство регионального управления внутренних дел решило поощрить пензячку благодарственным письмом. Яне его вручили в торжественной обстановке на совещании с участием руководителей подразделений областного управления МВД.

«От себя лично, от всего коллектива разрешите выразить вам огромную благодарность за вашу активную жизненную позицию. Откровенно говоря, благодаря таким людям, как вы, и вашей позиции, спокойнее жить», - произнес начальник УМВД России по Пензенской области Павел Гаврилин.