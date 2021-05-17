Из-за ремонта микрорайоны Пензы остались без холодной воды

17.05.2021 | 12:37

В понедельник, 17 мая, несколько микрорайонов Пензы остались без холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

На водопроводе D-700 мм на Мясницкой улице проводят аварийные работы. Временно приостановили водоснабжение Междуречья, ГПЗ-24, Шуиста (частично), Сосновки, Маяка, Нахаловки, Маньчжурии, Барковки, Согласия, Биосинтеза.

Ресурс не подают и в дома № 170-192 на улице Терновского, а также в Городе Спутнике Пензенского района.

Водоснабжение возобновят после завершения ремонта. Пока жителям подвозят техническую воду.