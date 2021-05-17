Сетевое издание|18+|Понедельник|17 мая 2021|13:41
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+29oC
+30oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+29oC
+30oC
Завтра | Ясно |

Общество

Из-за ремонта микрорайоны Пензы остались без холодной воды

Печать

В понедельник, 17 мая, несколько микрорайонов Пензы остались без холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

На водопроводе D-700 мм на Мясницкой улице проводят аварийные работы. Временно приостановили водоснабжение Междуречья, ГПЗ-24, Шуиста (частично), Сосновки, Маяка, Нахаловки, Маньчжурии, Барковки, Согласия, Биосинтеза.

Ресурс не подают и в дома № 170-192 на улице Терновского, а также в Городе Спутнике Пензенского района.

Водоснабжение возобновят после завершения ремонта. Пока жителям подвозят техническую воду.

0
0
0
0
 
Гость||

Ну сколько можно???задолбали ремонтом

Гость||

А заранее предупредить нельзя было???

Хотя бы с утра написать, или по телевизору в новостях сказать.

Гость||

Ежегодная российская забава - оставить в +30 без воды

Гость||

Гость писал(a):

оставить в +30 без воды
И еды

Гость||

и пива

Гость||

Ученья идут

Гость||

На Ново-Казанской когда воду подвезут?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте