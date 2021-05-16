В регионе возросло число ДТП с участием диких животных

16.05.2021 | 15:30

Весенний сезон охоты в Пензенской области завершен. С начала апреля и на протяжении месяца в полях, лесах и на водоемах региона добывали пернатых: селезней, вальдшнепов, гусей.

«Выявлено порядка 50 нарушений охотничьего законодательства, 13 из них грубых, когда нарушались способы охоты. Материалы направлены в суд для лишения специального права охоты», - рассказал начальник охотуправления Минлесхоза Пензенской области Денис Кисельманов.

Так, в Городищенском районе браконьеры убили бобра. Добывать этих животных в регионе разрешено. Но двое мужчин вышли на охоту в неположенное время. Друзей задержали. Один из них всю вину взял на себя.

В целом же специалисты отмечают что количество нарушений по сравнению в прошедшими годами уменьшилось. Пензенцы стали серьезнее относится к оформлению документов, внимательнее вести себя на охоте.

«Участились случаи ДТП с участием лосей, косуль. Так, за последнюю неделю зарегистрировано 3 случая ДТП. В целях избежания причинения вреда здоровью, своему имуществу охотуправление рекомендует быть более внимательными, особенно в предрассветные, сумеречные часы, передвигаясь по дорогам, проходящим через лесные массивы», - добавил Денис Кисельманов.

Следующий сезон охоты в регионе откроется летом на кабана: в общедоступных угодьях с 1 августа, в закрепленных охотхозяйствах - с 1 июля.