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Общество

В регионе возросло число ДТП с участием диких животных

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Весенний сезон охоты в Пензенской области завершен. С начала апреля и на протяжении месяца в полях, лесах и на водоемах региона добывали пернатых: селезней, вальдшнепов, гусей.

«Выявлено порядка 50 нарушений охотничьего законодательства, 13 из них грубых, когда нарушались способы охоты. Материалы направлены в суд для лишения специального права охоты», - рассказал начальник охотуправления Минлесхоза Пензенской области Денис Кисельманов.

Так, в Городищенском районе браконьеры убили бобра. Добывать этих животных в регионе разрешено. Но двое мужчин вышли на охоту в неположенное время. Друзей задержали. Один из них всю вину взял на себя.

В целом же специалисты отмечают что количество нарушений по сравнению в прошедшими годами уменьшилось. Пензенцы стали серьезнее относится к оформлению документов, внимательнее вести себя на охоте.

«Участились случаи ДТП с участием лосей, косуль. Так, за последнюю неделю зарегистрировано 3 случая ДТП. В целях избежания причинения вреда здоровью, своему имуществу охотуправление рекомендует быть более внимательными, особенно в предрассветные, сумеречные часы, передвигаясь по дорогам, проходящим через лесные массивы», - добавил Денис Кисельманов.

Следующий сезон охоты в регионе откроется летом на кабана: в общедоступных угодьях с 1 августа, в закрепленных охотхозяйствах - с 1 июля.

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Участились случаи ДТП с участием лосей, косуль.
А ограждать дороги от диких животных не пробовали?

Гость||

Знака нет-можно смело сбивать.

Имя: Гость
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