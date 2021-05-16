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Общество

+33: жителей Пензенской области предупредили об аномальной жаре

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В понедельник, 17 мая, в Пензенской области ожидается жара до +33 градусов. Согласно данным метеорологов, осадков не прогнозируется.

Ночью столбик термометра покажет +13...+18 градусов. Днем - переменная облачность, ветер 7-12 метров в секунду, местами порывы будут достигать 18 метров в секунду.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области порекомендовали гражданам реже выходить, больше находиться в помещении. Передвигаясь по улицам, лучше оставаться в тени. Также следует предпочесть светлую воздухопроницаемую одежду и не забыть про головной убор.

Очень жаркая погода сохранится в регионе и 18 мая, причиной станет перенос перегретых воздушных масс. 19-го числа температура снизится до +22...+23 градусов, ожидаются дожди.

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Гость||

жарко

Гость||

купаца купаца и ищо рас купаца!

Гость||

Дождались тепла. Погреемся.

Имя: Гость
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