+33: жителей Пензенской области предупредили об аномальной жаре

16.05.2021 | 13:33

В понедельник, 17 мая, в Пензенской области ожидается жара до +33 градусов. Согласно данным метеорологов, осадков не прогнозируется.

Ночью столбик термометра покажет +13...+18 градусов. Днем - переменная облачность, ветер 7-12 метров в секунду, местами порывы будут достигать 18 метров в секунду.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области порекомендовали гражданам реже выходить, больше находиться в помещении. Передвигаясь по улицам, лучше оставаться в тени. Также следует предпочесть светлую воздухопроницаемую одежду и не забыть про головной убор.

Очень жаркая погода сохранится в регионе и 18 мая, причиной станет перенос перегретых воздушных масс. 19-го числа температура снизится до +22...+23 градусов, ожидаются дожди.