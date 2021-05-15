В Пензе начался VI региональный чемпионат «Абилимпикс»

15.05.2021 | 17:30

Варвара Тришина может остановить время и запечатлеть мгновение: девушка - начинающий фотограф. Она принимает участие в VI региональном чемпионате профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» в группа «Специалисты».

«Чтобы сделать хороший кадр, главное - это вдохновение. Без него кадр не получится. А дальше зависит от обстановки. Очень хорошо, когда люди в кадре есть», - рассказала Варвара Тришина.

Региональный этап чемпионата будет продолжаться в течение пяти дней на десяти площадках. Участники разделены на три группы: «Школьники», «Студенты», «Специалисты». Они станут бороться за победу в разных компетенциях.

На базе агропромышленного колледжа направлений два - «Фотограф-репортер» и «Обработка текста».

«Могут принимать участие с разными нозологиями, по ним ограничений нет. Принимают участие инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, которые могут подтвердить свой статус», - уточнила руководитель регионального центра движения «Абилимпикс» Ольга Ильчук.

В этом году в Пензе в рамках чемпионата решили провести мастер-класс для дошкольников.

«С целью профориентации, чтобы дети уже в раннем возрасте ознакомились с какой-то профессией», - пояснила Ольга Ильчук.

Национальный чемпионат «Абилимпикс» пройдет в Москве с 15 по 20 ноября. В столицу отправятся победители регионального этапа.