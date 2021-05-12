Общество

В Пензенской области нет спецтехники для уборки тротуаров

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В Пензенской области нечем убирать тротуары из плитки. Об этом заявил врио начальника управления ЖКХ и ГЗН Михаил Панюхин на оперативном совещании в региональном правительстве в среду, 12 мая.

«Спецтехники, которая могла бы убирать тротуары из плитки, практически нет, в Пензе всего две-три машины. Поэтому улично-дорожная сеть находится в нормальном состоянии, а тротуары - в безобразном», - рассказал Панюхин.

Его поддержал врио губернатора Олег Мельниченко: через год после укладки плитка разбивается, и то благо, которое делают для населения, оборачивается другой стороной.

Панюхин попросил по возможности оказать Пензе, Кузнецку и Нижнему Ломову помощь в приобретении малогабаритных машин для уборки тротуаров. Кузнецку также требуется дорожный пылесос, поскольку в городе очень много пыли.

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Гость||

Весь город в говне.

Гость||

Спецтехника для уборки тротуаров называется МЕТЛА, дурачки.

Гость||

А новая метла...ещё лучше.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензенской области нечем убирать тротуары из плитки. Об этом заявил врио начальника управления ЖКХ и ГЗН Михаил Панюхин
А ты где же г-н Панюхин был последние несколько лет? Почему не решал этот вопрос согласно должностной инструкции? А в кассу за денюжкой мы тебя видели регулярно заходил.

Гость||

И как мы раньше жили, вродн грязью не заросли.Охраникам зарплату поднимаете, а дворникам ?

Гость||

21 век. Великая Держава. Город трудовой доблести.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|12.05.2021 10:36|

penzainform.ru писал(a):

В Пензенской области нечем убирать тротуары из плитки. Об этом заявил врио начальника управления ЖКХ и ГЗН Михаил Панюхин

А ты где же г-н Панюхин был последние несколько лет? Почему не решал этот вопрос согласно должностной инструкции? А в кассу за денюжкой мы тебя видели регулярно заходил.

Ну проснулся мужик,ляпнул с горяча.Сейчас опять уснет и все станет тихо.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|12.05.2021 10:40|

21 век. Великая Держава. Город трудовой доблести.

Кхе Кхе ...Ну у нас особый путь,скрепы там туды сюды.Нам же все завидуют(с).Это прорыв и рывок,но без расскачки.

Гость||

А зачем тогда эту плитку кладут, если она через год разбивается? Ее позиционируют, как более прочное покрытие, чем асфальт. Класть не умеют? И машинами она не сильнее побьется?

Почему не думают о дальнейшей эксплуатации, когда принимают решение о благоустройстве горе-министры?

Гость||

Что за пьянь пробитая комментировать приперлась тут?

Гость||

Для начала в Кузнецк дороги зделайте. Я токой разрухи не видел довно. Или в очередной раз хотите деньги списать. Один ворюга сидит последствие. Тудаже хотите.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Кузнецку также требуется дорожный пылесос, поскольку в городе очень много пыли.
В Пензе тоже одна пылища, рубят и косят, асфальт не моют.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Спецтехники, которая могла бы убирать тротуары из плитки, практически нет, в Пензе всего две-три машины. Поэтому улично-дорожная сеть находится в нормальном состоянии, а тротуары - в безобразном», - рассказал Панюхин.
penzainform.ru писал(a):
Спецтехники, которая могла бы убирать тротуары из плитки, практически нет, в Пензе всего две-три машины. Поэтому улично-дорожная сеть находится в нормальном состоянии, а тротуары - в безобразном», - рассказал Панюхин.
А что же Ты Ванятке об этом не говорил, когда он всюду свою плитку совал? Или ссыкотно было?

Имя: Гость
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