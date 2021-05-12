В Пензенской области нет спецтехники для уборки тротуаров

12.05.2021 | 10:26

В Пензенской области нечем убирать тротуары из плитки. Об этом заявил врио начальника управления ЖКХ и ГЗН Михаил Панюхин на оперативном совещании в региональном правительстве в среду, 12 мая.

«Спецтехники, которая могла бы убирать тротуары из плитки, практически нет, в Пензе всего две-три машины. Поэтому улично-дорожная сеть находится в нормальном состоянии, а тротуары - в безобразном», - рассказал Панюхин.

Его поддержал врио губернатора Олег Мельниченко: через год после укладки плитка разбивается, и то благо, которое делают для населения, оборачивается другой стороной.

Панюхин попросил по возможности оказать Пензе, Кузнецку и Нижнему Ломову помощь в приобретении малогабаритных машин для уборки тротуаров. Кузнецку также требуется дорожный пылесос, поскольку в городе очень много пыли.