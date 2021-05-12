ПЦР-тестирование прошло 70% населения Пензенской области

12.05.2021 | 13:09

В среду, 12 мая, в региональном штабе рассказали, в каких муниципальных образованиях Пензенской области за минувшие сутки выявили новые случаи COVID-19 общим числом 75.

37 пациентов - из Пензы, 7 - из Кузнецкого района, 5 - из Мокшанского.

По 3 человека проживают в Бессоновском и Пензенском районах и в Заречном, по 2 - в Городищенском, Иссинском, Каменском, Камешкирском, Лунинском и Никольском районах, по 1 - в Колышлейском, Нижнеломовском, Спасском, Тамалинском и Шемышейском.

Под наблюдением медиков на эту дату находится 6 898 человек; снято с контроля 127 296.

В лаборатории областного центра гигиены и эпидемиологии ПЦР-методом обследован 151 621 человек, в лечебных учреждениях - 752 928. В общей сложности тестирование на коронавирусную инфекцию прошло 70% населения региона.