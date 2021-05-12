Общество

ПЦР-тестирование прошло 70% населения Пензенской области

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В среду, 12 мая, в региональном штабе рассказали, в каких муниципальных образованиях Пензенской области за минувшие сутки выявили новые случаи COVID-19 общим числом 75.

37 пациентов - из Пензы, 7 - из Кузнецкого района, 5 - из Мокшанского.

По 3 человека проживают в Бессоновском и Пензенском районах и в Заречном, по 2 - в Городищенском, Иссинском, Каменском, Камешкирском, Лунинском и Никольском районах, по 1 - в Колышлейском, Нижнеломовском, Спасском, Тамалинском и Шемышейском.

Под наблюдением медиков на эту дату находится 6 898 человек; снято с контроля 127 296.

В лаборатории областного центра гигиены и эпидемиологии ПЦР-методом обследован 151 621 человек, в лечебных учреждениях - 752 928. В общей сложности тестирование на коронавирусную инфекцию прошло 70% населения региона.

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Гость||

Рак когда тестировать начнут? Во где смертность попрет,

Гость||

Думаю, все это вранье. Одних и тех же тестируют по несколько раз, а в общем получается 70%.

Гость||

Какой рак? Вы о чём? Его победил ковид. Кроме него, других болезней нет уже. Коронобараны, по крайней мере, так считают, когда из-за соплей обрывают телефоны скорой помощи

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В общей сложности тестирование на коронавирусную инфекцию прошло 70% населения региона.
А диспансиризацию 100% ))))) Как так то, я не проходил и знаю еще кучу людей кто не проходил! откуда 100%? Откуда статистика? ПензСрат?

Гость||

Похоже, администрация и приближенные к ним по несколько раз на день тестируются, отсюда и цифры такие. Знакомых полно, никто никакие анализы не сдавал.

Гость||

Наверно я и все мои знакомые относятся к остальным 30%

Гость||

Гость писал(a):

Похоже, администрация и приближенные к ним по несколько раз на день тестируются
Они просто себя 70% населения считают))))

Гость||

Стыдоба. Здоровые молодые мужики пьют, курят, но идут колоться, боятся заболеть. Надо Бога бояться, а не вирус!

Гость||

Интересно где они сдают тесты??Куда только не звонил по поводу бесплатного теста на антитела,и в роспотребнадзор,и местный минздрав,везде отвечают-здесь не Москва,идите в платную клинику...

Гость||

До 146% далеко ещё?

Имя: Гость
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