Депутат рассказал, почему в Пензе велосипедисты прыгают по лавочкам

В среду, 12 мая, на заседании комиссии Пензенской городской думы депутат Андрей Цесарев поднял проблему отсутствия технической базы для занятия ВМХ-спортом во дворах Пензы.
Народный избранник рассказал о поступающих ему жалобах на состояние дворов и пренебрежительное отношение к велосипедистам. Особо Цесарев остановился на территории за магазином «Буратино», назвав ее состояние ужасным.
«В итоге парни едут в центр, прыгают на велосипедах по новым лавочкам, памятнику Ленину, клумбам», - резюмировал депутат.
Он выразил надежду, что если когда-то нашлись средства на строительство объектов для гимнастов, пловцов, хоккеистов и каратистов, то найдутся и для тех, кто хочет заниматься ВМХ, тем более что данный вид спорта в Пензе на слуху.
Умник какой! а я вот в футбол люблю поиграть! а у нас даже коробок элементарных во дворах нет!
А он замахнулся на базу для ВМХ!!!