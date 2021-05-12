Депутат рассказал, почему в Пензе велосипедисты прыгают по лавочкам

12.05.2021 | 15:25

В среду, 12 мая, на заседании комиссии Пензенской городской думы депутат Андрей Цесарев поднял проблему отсутствия технической базы для занятия ВМХ-спортом во дворах Пензы.

Народный избранник рассказал о поступающих ему жалобах на состояние дворов и пренебрежительное отношение к велосипедистам. Особо Цесарев остановился на территории за магазином «Буратино», назвав ее состояние ужасным.

«В итоге парни едут в центр, прыгают на велосипедах по новым лавочкам, памятнику Ленину, клумбам», - резюмировал депутат.

Он выразил надежду, что если когда-то нашлись средства на строительство объектов для гимнастов, пловцов, хоккеистов и каратистов, то найдутся и для тех, кто хочет заниматься ВМХ, тем более что данный вид спорта в Пензе на слуху.