Общество

Депутат рассказал, почему в Пензе велосипедисты прыгают по лавочкам

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В среду, 12 мая, на заседании комиссии Пензенской городской думы депутат Андрей Цесарев поднял проблему отсутствия технической базы для занятия ВМХ-спортом во дворах Пензы.

Народный избранник рассказал о поступающих ему жалобах на состояние дворов и пренебрежительное отношение к велосипедистам. Особо Цесарев остановился на территории за магазином «Буратино», назвав ее состояние ужасным.

«В итоге парни едут в центр, прыгают на велосипедах по новым лавочкам, памятнику Ленину, клумбам», - резюмировал депутат.

Он выразил надежду, что если когда-то нашлись средства на строительство объектов для гимнастов, пловцов, хоккеистов и каратистов, то найдутся и для тех, кто хочет заниматься ВМХ, тем более что данный вид спорта в Пензе на слуху.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Умник какой! а я вот в футбол люблю поиграть! а у нас даже коробок элементарных во дворах нет!

А он замахнулся на базу для ВМХ!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

прыгают на велосипедах по новым лавочкам, памятнику Ленину, клумбам
Потому что идиоты

Гость||

Гость писал(a):

прыгают на велосипедах по новым лавочкам, памятнику Ленину, клумбам

Потому что идиоты

Одного-двух оштрафовать на 30-50 тысяч и оповестить в СМИ.

Родители идиотизм выбьют.

Гость||

А такое слово, как - воспитание, депутат знает? Быдлом не рожлаются, а становятся. В семье причины ищите.

Имя: Гость
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