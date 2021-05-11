Программе «Наше здоровье» на 11 канале исполнилось 24 года

11.05.2021 | 18:11

11 мая 1997 года в эфир 11 канала впервые вышла программа «Наше здоровье».

Новый проект вызвал немалый интерес у пензенского зрителя. Бессменная ведущая Инна Изюмова тот день помнит прекрасно.

«Когда программа открывалась, я думала: проработаю года три, максимум пять. Что можно рассказывать вообще о здоровье 25 лет? И теперь я понимаю, что можно об одной и той же болезни с разных сторон рассказывать вообще бесконечно», - отметила она.

«Наше здоровье» - одна из старейших программ 11 канала. За все время в эфир вышло более 1 200 выпусков, но и сам формат менялся от года к году.

«Если раньше я требовала от врачей: что из себя представляет та или иная болезнь, каковы ее причины, как ее лечить, - то сейчас она немножко поменялась. И мне сейчас самой интересно понять, почему мы болеем», - пояснила Инна Изюмова.

В 2019 году программа обзавелась собственной студией, где и происходит запись интервью со светилами медицины. Главные врачи, министры и ученые рассказывают о болезнях и способах их лечения, приемах психологической помощи и даже о воспитании детей.

«Ну как ребенка вырастить без конфет? Невозможно. Самое главное - потом прополоскать рот и соблюдать все гигиенические процедуры, следить, как ребенок приучен вечером чистить полость рта, утром», - сообщила в эфире главный внештатный стоматолог Пензенской области Елена Блащук.

«У меня есть особенность - я очень эмпатична к своим гостям. И если я вижу, что гость начинает волноваться, я перехватываю это и тоже начинаю немножко стрессовать. Иногда наоборот бывает: моя уверенность передается гостю, и это очень хорошо», - поделилась ведущая.

Уже почти четверть века каждую неделю пензенцы слышат слова: «Пишите по адресу: Пенза-20, а/я 3333, программа «Наше здоровье».