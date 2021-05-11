Общество

Электронный сертификат на маткапитал получили 6 636 пензенских семей

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В Пензенской области с января по апрель 2021 года выдали 1 460 сертификатов на материнский капитал. При этом заявления родителей не потребовалось.

Как сообщили в региональном отделении ПФР, с 15 апреля 2020 года документ оформляется автоматически. Семьям, которые ожидают появления малыша на свет, достаточно подтвердить свою учетную запись на портале госуслуг до рождения ребенка.

«Это поможет не только своевременно получить электронный сертификат и значительно упростит в будущем процедуру распоряжений им, но и откроет доступ ко многим государственным и муниципальным услугам», - пояснили в ПФР.

После регистрации рождения ребенка в органах ЗАГС сведения о нем передают в пенсионный фонд. Там в течение пяти дней принимается решение о выдаче сертификата, который затем направляется в «Личный кабинет» матери на «Госуслугах».

Всего с апреля 2020-го беззаявительным способом в регионе электронный сертификат на маткапитал получили 6 636 человек.

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