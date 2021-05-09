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Общество

В пензенском артиллерийском институте прошел праздничный парад

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Борис Пупышев - ветеран войны в Афганистане, награжден орденом за службу Родине. Старшина артбатареи пришел в родной для себя пензенский артиллерийский институт на праздничный митинг, посвященный Дню Победы.

«Мой отец прошел всю войну. Ну а я горюшко повидал, человеческую кровушку повидал, троих бойцов не сохранил. Это священный праздник наш. Если бы не было 9 Мая, не знаю, где бы мы сейчас были», - поделился Борис Пупышев.

После возложения цветов к монументу советским войнам-освободителям первые лица области отправились на плац военного вуза.

Праздничные парады в текущем году из-за сложной эпидемиологической обстановки провели лишь в нескольких регионах страны - в основном в городах-героях, а также на территориях воинских частей и институтов.

Учащиеся Пензенского филиала академии материально-технического обеспечения имени генерала Хрулева ровными рядами прошли вдоль трибуны с почетными гостями. Чеканили шаг и иностранные студенты.

День Победы - праздник, который отмечают во многих странах мира.

9 Мая люди отдают дань и вспоминают героев Великой Отечественной, которая не обошла стороной практически ни одну семью в стране.

«Деды воевали. Одна бабушка работала в тылу - в колхозе в Пензенской области, в Лунинском районе. Вторая бабушка тоже в войну работала на промышленных предприятиях. Этот праздник - святая страница в истории и нашего народа, и моей семьи», - рассказал врио губернатора Олег Мельниченко.

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

Чем же провинились жители Города, что их лишили удовольствия прохождения Арт института по улицам города?

Гость||

Учащиеся....... Кто это пишет? Учащиеся в школах за партой сидят, а это КУРСАНТЫ!!!!! Будущие кадровые офицеры!!!!!!

Гость||

Опять заксобрание на трибуне, скажите спикеру когда он перестанет имитировать работу, когда для людей для города на совесть работать начнут?

Имя: Гость
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