В пензенском артиллерийском институте прошел праздничный парад

09.05.2021 | 17:00

Борис Пупышев - ветеран войны в Афганистане, награжден орденом за службу Родине. Старшина артбатареи пришел в родной для себя пензенский артиллерийский институт на праздничный митинг, посвященный Дню Победы.

«Мой отец прошел всю войну. Ну а я горюшко повидал, человеческую кровушку повидал, троих бойцов не сохранил. Это священный праздник наш. Если бы не было 9 Мая, не знаю, где бы мы сейчас были», - поделился Борис Пупышев.

После возложения цветов к монументу советским войнам-освободителям первые лица области отправились на плац военного вуза.

Праздничные парады в текущем году из-за сложной эпидемиологической обстановки провели лишь в нескольких регионах страны - в основном в городах-героях, а также на территориях воинских частей и институтов.

Учащиеся Пензенского филиала академии материально-технического обеспечения имени генерала Хрулева ровными рядами прошли вдоль трибуны с почетными гостями. Чеканили шаг и иностранные студенты.

День Победы - праздник, который отмечают во многих странах мира.

9 Мая люди отдают дань и вспоминают героев Великой Отечественной, которая не обошла стороной практически ни одну семью в стране.

«Деды воевали. Одна бабушка работала в тылу - в колхозе в Пензенской области, в Лунинском районе. Вторая бабушка тоже в войну работала на промышленных предприятиях. Этот праздник - святая страница в истории и нашего народа, и моей семьи», - рассказал врио губернатора Олег Мельниченко.