Общество

Под Кондолем высадили более 8 500 сеянцев сосны

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В пятницу, 7 мая, в Ермоловско-Степного участковом лесничестве Ахунско-Ленинского лесничества в районе села Кондоль Пензенского района прошла акция «Сад памяти». В ней приняли участие более 150 человек.

На площади 4,5 га было высажено более 8 500 сеянцев сосны обыкновенной.

В Пензенской области планируется провести посадку в 16 лесничествах на площади более 28 га и высадить более 44 000 деревьев.

«В 2020 году при проведении международной акции «Сад Памяти» в регионе было высажено 71 263 дерева», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

В 2021-м международная акция «Сад памяти» приурочена к 80-летию с начала Великой Отечественной войны. В память о каждом из 27 млн погибших будет высажено 27 млн деревьев.

Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость||

Никакого толку от этого.

Гость||

Раньше лесничества сами справлялись

Гость||

Срубленные деревья на ёлочных базарах тоже чья то память. Но через неделю оказывается на мусорке

Имя: Гость
Комментарий:

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