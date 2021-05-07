Общество

Более половины новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Пензе

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Больше половины новых носителей коронавируса живет в Пензе: из 78 случаев, подтвержденных за сутки, 41 зарегистрирован именно в областном центре. Об этом в пятницу, 7 мая, сообщил региональный оперштаб.

Что касается других муниципальных образований, то по 6 инфицированных выявили в Кузнецком, Мокшанском районах и городе Заречном, 5 - в Пензенском районе, 3 - в Иссинском, по 2 - в Городищенском и Наровчатском.

Еще по 1 носителю COVID-19 зафиксировали в Спасском, Бессоновском, Земетчинском, Малосердобинском, Никольском, Сосновоборском и Шемышейском районах.

Общее число случаев подтвержденной инфекции достигло 45 488. 682 пациента скончались, 42 824 были выписаны.

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Гость||

Что было сегодня с бывшим министром здравоохранения Пензенской области в колонии? Кастрирован ли уже?

Имя: Гость
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