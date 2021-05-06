В Пензе на дежурство заступили мотобригады МЧС

06.05.2021 | 18:43

Под капотом красного железного зверя 130 лошадиных сил. Такой агрегат за считанные минуты позволит добраться до любой точки города. За рулем мощного мотоцикла не байкеры, а профессиональные спасатели, которые готовы к любой ситуации.

«У нас есть огнетушители, РУП, МПТ с водичкой. Если мы может, сами ликвидируем, нет - так вызываем помощь. ДТП также, видим и подъезжаем, реагируем», - рассказал старший мотогруппы Алексей Богомолов.

«Ключ для разбивания стекла, для резки ремней, в общем, для деблокировки пострадавшего из автомобиля», - отметил спасатель Вадим Овтин.

С начала мая на дежурство заступили мотобригады МЧС. Гидравлические ножницы, несколько порошковых огнетушителей, аптечка, противогазы и многое другое. Мобильный отряд способен оказать первую помощь еще до приезда медиков.

Со всем оборудованием вес мотоцикла более 430 килограммов. Поэтому перед тем, как оседлать двухколесную бестию, спасатели проходили специальные курсы.

«По пробкам мы двигаемся быстрее, потому что можем маневрировать, объехать. Мы быстрее приезжаем, видим ситуацию, проводим разведку, передаем данные. Если требуется помощь, то вызываем», - сообщил Алексей Богомолов.

Спасатели выезжают на патрулирование дважды в день.